Fotogrāfe Agnija Grigule intervijā žurnālam "Pastaiga" atklājusi personīgu pieredzi no pusaudzes gadiem, kas, viņasprāt, varēja beigties bīstami. Viņa atzīst, ka nejauša neveiksme kādā kastingā, iespējams, paglābusi no nonākšanas aizdomīgā vidē.
Grigule stāsta, ka 13 gadu vecumā mācījās modeļu skolā un viņai bija līgums ar aģentūru “Vacatio”, kas ierobežoja dalību citos kastingos. Tomēr draudzene viņu uzaicinājusi uz citas aģentūras atlasi, neatklājot pasūtītāju.
Toreiz finansiālā situācija ģimenē bijusi sarežģīta, un uz kastingu viņa devusies aizlienētās kurpēs. Atlase beigusies ātri — aģentūras pārstāvis norādījis uz viņas "resnajām kājām", un viņa netika izvēlēta. Tagad Grigule uzskata, ka šī atteikuma dēļ, iespējams, izvairījusies no daudz nopietnākām sekām.
Lasot atslepenotos materiālus, viņai radies nepatīkams iespaids, jo tobrīd viņa bijusi vecumā, kas varētu interesēt noziedzīgus cilvēkus. Vienlaikus viņa uzsver: "No vienas puses, jaunām modelēm ir ļoti viegli iepīties nepareizās lietās", tomēr atbildība lielā mērā esot vecāku ziņā — svarīgi bērnus pieskatīt un rūpīgi izvēlēties aģentūras ar labu reputāciju.
