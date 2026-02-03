No pašvaldību vadītājiem, kuri bija pieteikušies pielaidei valsts noslēpumam, tā liegta vien Rēzeknes domes priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševičam ("Kopā Latvijai"/LPV) un amatu jau pametušajam Jūrmalas mēram Gatim Truksnim (LZP), pavēstīja VDD.
Dienests speciālo atļauju atteicis arī kādas pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam, savukārt vēl piecu vietnieku atbilstība darbam ar valsts noslēpumu joprojām tiek vērtēta.
Šogad un pērn VDD izsniedzis pielaides 40 domju priekšsēdētājiem un 71 viņu vietniekam. Lielākajā daļā gadījumu — 94 — atļauja piešķirta uz pilnu piecu gadu termiņu, bet 17 amatpersonām (astoņiem priekšsēdētājiem un deviņiem vietniekiem) — uz īsāku laiku. Plašākus skaidrojumus par atteikumu iemesliem dienests nesniedz.
Jau vēstīts, ka saistībā ar nesaņemto pielaidi viedās administrācijas un reģionālās attīstības
ministrs Raimonds Čudars (JV) aicinājis Bartaševiču atkāpties,
taču pats mērs situāciju publiski nav komentējis. Ministrs līdz nākamās nedēļas sākumam gaida paskaidrojumu un pēc termiņa sola pieņemt attiecīgus lēmumus. Viņš arī norādījis, ka likums paredz šādu paskaidrojumu procedūru, lai gan pagaidām grūti vērtēt tās ietekmi.
Truksnis pēc nelabvēlīgā VDD lēmuma no amata atkāpās pats. Tikmēr Ogres mērs Egils Helmanis (NA), kurš kavēja dokumentu iesniegšanu pielaidei, šodien paziņoja par demisiju. Viņa vietā ievēlēts līdzšinējais vietnieks Andris Krauja (NA), kuram pielaide valsts noslēpumam ir.
