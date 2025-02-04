Goldensteitas "Warriors" otrdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē bez saslimušā latviešu basketbolista Kristapa Porziņģa piedzīvoja zaudējumu.
Izbraukumā "Warriors" ar 109:113 (19:31, 20:15, 33:31, 37:36) atzina Ņūorleānas "Pelicans" pārākumu, kas ir viena no Rietumu konferences vājākajām komandām.
Porziņģis izlaida jau otro maču pēc kārtas, un paredzams, ka viņš nepiedalīsies arī nākamajā spēlē pret Memfisas "Grizzlies".
"Pelicans" rindās rezultatīvākais ar 26 punktiem bija Zaions Viljamsons, 18 punktus guva Sadiks Bejs, bet pēc vairāk nekā gada pārtraukuma ar 13 punktiem laukumā atgriezās Dežonte Marejs.
"Warriors" sastāvā 28 punktus sameta De'Entonijs Meltons, 24 pievienoja Mouzess Mūdijs, savukārt Giļerme Karvalju du Santušs izcēlās ar 15 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām.
Turnīra tabulā Goldensteita ar 30 uzvarām 58 spēlēs ieņem astoto vietu Rietumos, bet "Pelicans" ar 17 panākumiem 59 mačos atrodas 14. pozīcijā.
