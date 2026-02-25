Tieši pirms trim gadiem publiski izskanēja informācija par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nodoto krimināllietu prokuratūrai par tā dēvētajiem Rīgas domes fiktīvajiem darbiniekiem, kuri tur sevišķi savairojās laikā, kad galvaspilsētas pašvaldībā saimniekoja ar partijām "Saskaņa" un "Gods kalpot Rīgai" saistīti politiķi, partijas biedri un arī viņu radinieki. No galvenās krimināllietas, kuru mēdz dēvēt arī par Rīgas tūrisma attīstības biroja lietu, 2021. gada janvārī izdalīja atsevišķu kriminālprocesu par krāpšanu lielā apmērā, kurā apsūdzēti bijušā Rīgas mēra Nila Ušakova divi bijušie autovadītāji – Andris Saulītis un Juris Kukulis.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē