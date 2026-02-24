Filipīniešu boksa zvaigzne Menijs Pakiao un neuzvarētais amerikānis Floids Meivezers jaunākais pēc 11 gadu pārtraukuma atkal tiksies ringā. Revanša cīņa paredzēta 19. septembrī Lasvegasā, un to tiešraidē demonstrēs "Netflix".
Abi bokseri iepriekš savā starpā cīnījās 2015. gada maijā, kad pēc punktiem uzvaru izcīnīja Meivezers, nosargājot Pasaules Boksa padomes (WBC) un Pasaules Boksa organizācijas (WBO) čempiona jostas.
49 gadus vecais Meivezers profesionālajā ringā nav startējis kopš 2017. gada, kad boksa mačā pārspēja īru MMA cīkstoni Konoru Makgregoru. Viņa kontā ir 50 uzvaras 50 cīņās, no kurām 27 noslēgtas ar nokautu. Karjeras laikā viņš bijis pasaules čempions piecās svara kategorijās un ieguvis 15 titulus.
Savukārt 47 gadus vecais Pakiao 2021. gadā paziņoja par karjeras beigām, taču vēlāk atgriezās ringā. Profesionālajā karjerā viņš aizvadījis 73 cīņas, izcīnot 62 uzvaras, divas reizes cīnoties neizšķirti un piedzīvojot deviņus zaudējumus. Filipīnietis karjeras laikā izcīnījis 12 pasaules čempiona titulus astoņās svara kategorijās.
