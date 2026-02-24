Šodien aprit četri gadi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, un Maskavas agresiju izbeigt nav varējušas arī ar Vašingtonas starpniecību rīkotās sarunas. Janvārī karā tika pārsniegta vēsturiska robežšķirtne – 1418 dienas. Tik ilgi bija noticis PSRS un nacistiskās Vācijas karš. Neskatoties uz diplomātiskām aktivitātēm, pagaidām nekas neliecina, ka Krievijas agresija Ukrainā tuvākajā laikā varētu beigties.

Upuru skaits aug

Krievijas pilna mēroga iebrukums, kas uzskatāms par lielāko karu Eiropā kopš Otrā pasaules kara, Ukrainai ir nodarījis milzīgus postījumus. Veselas pilsētas ir pilnībā nopostītas, valsts atjaunošanai nākamo desmit gadu laikā būs nepieciešami 588 miljardu ASV dolāru lieli ieguldījumi, pirmdien kopīgā ziņojumā pavēstīja Pasaules Banka, Eiropas Komisija, Ukrainas valdība un Apvienoto Nāciju Organizācija. ANO rīcībā esošā informācija liecina, ka aptuveni 20% valsts teritorijas ir atrodamas nesprāgušas mīnas, kas apdraud civiliedzīvotājus. ANO oficiālās aplēses rāda, ka kopš 2022. gada Ukrainā Krievijas agresijas rezultātā nogalināti aptuveni 15 000 cilvēku, tomēr patiesie cilvēku upuri noteikti ir daudz lielāki, jo nav ziņu par Krievijas okupācijā esošajām teritorijām, tostarp Mariupoli, kur Krievijas aplenkumā 2022. gadā, domājams, dzīvību zaudēja daudzi tūkstoši cilvēku. 

