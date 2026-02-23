Eiropas Parlamenta (EP) deputāti plāno atlikt Eiropas Savienības (ES) un ASV tirdzniecības vienošanās apstiprināšanu, ņemot vērā ASV Augstākās tiesas spriedumu, ar kuru daļa prezidenta Donalda Trampa iepriekš noteikto tarifu atzīti par nelikumīgiem.
EP sarunu pārstāvji pirmdien pēcpusdienā tiksies, lai oficiāli vienotos par pērn panāktās ES un ASV tirdzniecības vienošanās apstiprināšanas atlikšanu.
EP Tirdzniecības komitejai otrdien bija plānots atbalstīt šo vienošanos, taču deputāti no dažādām politiskajām grupām norāda, ka atbalsta lēmuma atlikšanu, līdz būs lielāka skaidrība par ASV Augstākās tiesas sprieduma ietekmi uz ES.
ES un ASV pagājušajā gadā panāca vienošanos, kas paredz noteikt ASV muitas tarifus ne augstākus par 15% lielākajai daļai ES preču.
Savukārt Tramps sestdien paaugstināja pagaidu globālo muitas nodevu ASV importam līdz 15%, radot jaunu nenoteiktību dienu pēc tam, kad Augstākā tiesa atzina lielu daļu viņa ieviesto starptautisko tarifu par nelikumīgiem un viņš bija paziņojis par 10% pagaidu globālo tarifu.
Reaģējot uz šiem paziņojumiem, Eiropas Komisija svētdien uzsvēra, ka ES sagaida, ka ASV ievēros pagājušajā gadā noslēgto tirdzniecības vienošanos.
ASV Augstākā tiesa piektdien par nelikumīgiem atzina tarifus, kurus Tramps, atsaucoties uz Starptautisko ārkārtējo ekonomisko pilnvaru likumu, noteica importam no vairākām pasaules valstīm. Spriedums neattiecas uz atsevišķām nozaru nodevām, tostarp tērauda, alumīnija un citu preču importam.
