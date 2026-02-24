Pirmdien, 23. februārī, tuvu draugu un atbalstītāju lokā tika svinēta patversmes "Dzīvnieku draugs" 25 gadu jubileja un prezentēta žurnālistes Ērikas Šmeļkovas grāmata "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus".
Prezentācijas vietas izvēle nav nejauša, jo, kā atzīst pati autore, "Dzīvnieku draugs" izveidotājas un britu slepenā dienesta aģentes Marijas Kristīnes Čilveres neparastais dzīvesstāsts ir gana iedvesmojošs, lai pārtaptu grāmatā.
"Tas nav autobiogrāfisks stāsts, bet gan literāra versija par mūsu tautieti, patiesi unikālu personību.
Par Mariju Kristīni Čilveri ir rodama visai skopa informācija, bet viņas personība ir tik intriģējoša,
ka es atļāvos radīt savu versiju par šo neparasto personību. Vēlos izcelt šīs iedvesmojošās sievietes, kas lika sevi saukt — Kristīne, dzīvnieku draugs —, vēstījumu, kas ir aktuāls arī šim laikam, ka īstais cilvēces progress ir labestība un dzīvnieki šajā ceļā ir mūsu vislabākie skolotāji. Ar šo grāmatu vēlos izrādīt cieņu patversmju darbiniekiem, kas nepagurstot rūpējas par mūsu mazajiem brāļiem un aicināt ikvienu atbalstīt mūsu mazos brāļus, kā vien katrs spējam," stāsta Ērika Šmeļkova, atklājot, ka daļu no honorāra ziedos patversmes vajadzībām.
Patversme "Dzīvnieku draugs" dibināta 2001. gada 23. februārī. Kopš tā laika te darbojas arī veterinārā klīnika, sniedzot pakalpojumus, kas atbilst labākajiem labturības standartiem. Šo 25 gadu laikā "Dzīvnieku draugs" personāls Solvitas Vības vadībā ir gādājuši par tūkstošiem nelaimē pamestu dzīvniekiem, snieguši medicīnisko palīdzību, uzturot dzīvu tās dibinātājas Marijas Kristīnes Čilveres pārliecību, ka dzīvnieki ir mūsu labākie skolotāji, kas liek pašiem kļūt labākiem.
Ērikas Šmeļkovas grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" izdevējs — "Latvijas Mediji".
