Blogere un podkāsta "Pa kluso" veidotāja Laura Grēviņa paziņojusi par būtiskām pārmaiņām savā dzīvē — viņa mainījusi uzvārdu.
Sociālajā medijā "Instagram" viņa atklāja, ka līdz ar pavasara tuvošanos nolēmusi spert soli pārmaiņu virzienā, un viena no tām ir jauns uzvārds. Turpmāk viņa būs pazīstama kā Laura Londe. Ierakstā viņa pateicas vecvecmāmiņai par iespēju nest šo dzimtas uzvārdu.
2022. gada vasarā kļuva zināms par Lauras un radiodīdžeja Toma Grēviņa šķiršanos. Pāris apprecējās 2013. gadā, un laulībā dzimuši divi dēli.
Uzvārda maiņa, kā noprotams no ieraksta, ir daļa no personīgām pārmaiņām un jauna dzīves posma sākuma.
