Vai nākotnē ļaudis pakļausies dīllaikmetam (piemēram, ASV prezidents lepojas, ka pelna naudu uz Krievijas–Ukrainas kara rēķina), vai atradīs kādu jaunu mutāciju sabiedrības turpinātībai? Dies varbūt atbildi zina, tik nesaka. Man allaž ir šķitis, ka Latvijai ir jāakumulē savas īpatnības un īpašības visplašākajā spektrā. Jāizsmej skaudība, sāncensība, liekulība, kašķība, mantkārība, nerunība, bet jākultivē visas mākas, pacietība, izturība, dziedāšanas vienojošais brīnums, mākslu kāre, dabas izjūta utt. Jāaudzē sava identitāte.

Pretrunas katrs var salikt savos stabiņos. To, ka Latvijas tagadne ir valstiska mēroga kaite, rāda tas pats novārdotais stabs Daugavā, likteņupē. Par nākotnes virzību ir jāvienojas referendumā. Mēs redzam, ka tautas balss (tīmekļvietnē) no Saeimas un valdības tiek uzskatīta par odu sīkšanu – gan vēja parku, gan neskaitāmu citu jautājumu gadījumos. Mūsu mazā mēroga perversie oligarhēni savu karmu ir sastrādājuši, ja vēlamies un vienojamies, ir iespējams viņus atstatīt no jebkādiem sabiedriskiem procesiem.

Ačgārnajā pasaulē nācis modē stoicisms. Tas ir tik savādi.

