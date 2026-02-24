Astoto sezonu spēlējot spēcīgākajā līgā, basketbola klubs "Valmiera Glass VIA" izcīnījis pirmo trofeju – Latvijas kausa finālā Ventspilī uzvara 84:70 pret "Ventspili".
Valmierieši pēc jaunā gada demonstrē iespaidīgu basketbolu un arī finālā jau pirmajā puslaikā panāca 15 punktu pārsvaru, mājinieki vēlāk deficītu samazināja līdz septiņiem punktiem, bet nopietni apdraudēt viesu panākumu nespēja. Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 19 punktiem Endrū Pakjers, par vērtīgāko spēlētāju tika atzīts 15 punktus guvušais un sešas rezultatīvas piespēles atdevušais Dominiks Steņonis. Mājiniekiem 21 punkts Armandam Urķim. Valmieras basketbolam šis ir pirmais triumfs pēc 10 gadu pārtraukuma – 2016. gadā par Latvijas čempioni kļuva klubs "Valmiera/ORDO", kas divus gadus vēlāk beidza pastāvēt.
Tikmēr Rīgas "Zeļļi", kuri pēc jaunā gada spēlē nepārliecinoši (piecas uzvaras un septiņi zaudējumi), lēmuši šķirties no galvenā trenera Jura Umbraško, vietā stājoties asistentam Dāvim Čoderam.
Spānijā Karaļa kausu otro reizi karjerā izcīnīja Rodions Kurucs, kura pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" finālā ar 100:89 pieveica Madrides "Real", latvietim 19 minūtēs gūstot četrus punktus. Vitorieši pie kausa tikuši pirmo reizi kopš 2009. gada, bet Rodions "Barcelona" rindās uzvarēja 2018. gadā. Vakar Latvijas izlase uzsāka gatavošanos divām spēlēm Pasaules kausa kvalifikācijā pret Poliju.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu