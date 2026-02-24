Aktrise Dārta Daneviča, kura jau vairāk nekā gadu strādā kā brīvmāksliniece, izdevumam "Privātā Dzīve" dalījusies pārdomās par situāciju Dailes teātrī un savu aiziešanu no tā.
Daneviča šobrīd redzama Dž. Dž. Džilindžera jaunajā komēdijā "Perfektie", taču atzīst — ilgas pēc teātra skatuves joprojām nav zudušas. Nesenā ažiotāža ap kolēģes Leldes Dreimanes palikšanu bez štata vietas viņai likusi vēlreiz atcerēties pašas lēmumu pamest teātri.
"Leldes gadījumā varbūt ir ļoti daudz emociju, bet
es zinu, kas notiek teātrī, un tieši tāpēc arī aizgāju,"
saka aktrise.
Viņasprāt, lai objektīvi izvērtētu situāciju Dailes teātrī, būtu nepieciešams padziļināts un neitrāls izvērtējums. Plašākos komentāros viņa gan neieslīgst.
Aktrise atzīst, ka pēc aiziešanas jūtas brīvāka un emocionāli stabilāka. Viņa turpina piedalīties atsevišķos projektos un cer saņemt jaunus piedāvājumus, jo nevēlas pazust no skatuves — teātris viņai joprojām ir nozīmīga dzīves daļa.
Džilindžera iestudētā komēdija "Perfektie" tapusi pēc itāļu kinodarba motīviem, un Daneviča tajā atveido Astrīdu.
