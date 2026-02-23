Uz Krievijas ēnu flotes kuģa "Boracay", ko septembrī aizturēja Francija, atradās divi Krievijas privātās apsardzes firmas darbinieki, kuru uzdevums bija uzraudzīt apkalpi un vākt izlūkošanas datus, atsaucoties uz informētiem avotiem Francijā, ziņo aģentūra AFP.
Abi vīrieši strādāja uzņēmumā "Moran Security Group", atklāja viens no avotiem.
Raidorganizācija CNN decembrī, atsaucoties uz Rietumu un Ukrainas izlūkdienestu avotiem, ziņoja, ka krievu personāls, kas atrodas uz kuģiem, kas pārvadā naftu, ir iesaistīts spiegošanā Eiropas ūdeņos. "Boracay" tiek uzskatīts par Krievijas ēnu flotes kuģi, kas pārvadā Krievijas naftu, apejot Rietumu noteiktās sankcijas Maskavai.
Francijas varasiestādes aizturēja kuģi septembrī. Uz laiku tika aizturēts kuģa kapteinis un pirmais palīgs, bet pēc tam kuģim tika atļauts turpināt ceļu. Pirmdien "Boracay" kapteinis, kas ir Ķīnas pilsonis, aizmuguriski tika tiesāts Brestā, Francijas rietumos.
Avots AFP atklāja, ka uz kuģa atradās divi krievi, no kuriem viens agrāk strādājis Krievijas policijā un darbojies algotņu bandā "Vagner".
"Moran Security Group", ko, kā uzskata eksperti, dibinājuši bijušie Krievijas Federālā drošības dienesta (FDD) virsnieki, uzreiz neatbildēja uz AFP lūgumu sniegt komentārus.
Krievu uzdevums uz kuģa "Boracay" bija "nodrošināt kuģa aizsardzību un, pats galvenais, pārliecināties, ka kapteinis stingri ievēro rīkojumus, kas ir atbilstoši Krievijas interesēm", atklāja avots. Viņi arī vāca izlūkošanas datus, norādīja avots.
Kuģis "Boracay" ir saistīts ar neidentificētu dronu lidojumiem Dānijā pagājušajā gadā, tostarp virs militārajiem objektiem. Plaši tiek uzskatīts, ka šos un citus līdzīgus dronu lidojumus un gaisa telpas pārkāpumus Eiropas valstīs organizē Maskava, kas to noliedz.
Divu Krievijas pilsoņu klātbūtni uz kuģa apstiprināja kuģa kapteiņa advokāts, piebilstot, ka viņi pārstāvēja kravu. "Manam klientam nav nekāda sakara ar viņu klātbūtni. Viņš nav tas, kas uz sava kuģa uzņēma krievus," apgalvoja advokāts.
Kapteinis un viņa pirmais palīgs oktobra sākumā Francijā tika aizturēti, bet pēc tam viņiem tika atļauts atgriezties uz kuģa.
Kapteinis tiek apsūdzēts par atteikšanos pildīt Francijas varasiestāžu pavēles.
