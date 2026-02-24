Latvijas augstākās amatpersonas — Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS), Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) un ārlietu ministre Baiba Braže (JV) — aicina iedzīvotājus šodien pulksten 9 vienoties kopīgā klusuma brīdī, lai godinātu Ukrainas tautas upurus un izturību, jau četrus gadus pretojoties Krievijas izvērstajam pilna mēroga karam, informēja Saeimas Preses dienests.
Amatpersonas uzsver, ka Krievija kopš 2014. gada cenšas iznīcināt Ukrainu un liegt tai pastāvēt kā neatkarīgai valstij, bet 2022. gada 24. februārī agresija pārauga brutālā pilna mēroga iebrukumā, kas joprojām posta ukraiņu dzīves. Civiliedzīvotāji tiek nogalināti, pilsētas un ciemi sagrauti, taču brīvību mīlošā ukraiņu tauta turpina pašaizliedzīgu cīņu par savas valsts nākotni.
Amatpersonas norāda, ka šis karš nav vien par teritoriju — tas ir par tautas tiesībām dzīvot brīvā un neatkarīgā valstī, par Eiropas drošību un kopējo nākotni. Latvija apliecina nelokāmu atbalstu Ukrainai tās cīņā par brīvību, pašnoteikšanos un cilvēka cieņu, kā arī iestājas par taisnīga un ilgtspējīga miera panākšanu.
Klusuma brīdī aicināts pieminēt arī latviešu brīvprātīgos — Vitāliju Smirnovu, Edgaru Platonovu un Ņikitu Sļadzevski —, kuri krituši Ukrainas austrumos, aizstāvot tās brīvību un Eiropas drošību. Amatpersonas uzsver, ka viņu drosme un pašaizliedzība ir būtiska mūsu kopīgās brīvības stāsta daļa.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
