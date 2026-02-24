Meksikas armijas operācijā svētdien nogalināts viens no valstī ietekmīgākajiem narkotiku tirgoņiem Nemesio "El Menčo" Osegera, kurš bija Halisko Jaunās paaudzes karteļa vadonis.
Operācijā, kas notika ar ASV izlūkdienestu atbalstu, nogalināti vēl astoņi karteļa dalībnieki. Par "El Menčo" notveršanu bija izsolīta 15 miljonu dolāru atlīdzība. Narkobarona nāve izraisījusi nekārtības Meksikā.
Bandas dalībnieki sākuši dedzināt autobusus un uzņēmumus un iesaistījušies sadursmēs ar drošības spēkiem. Vairākos uzbrukumos Halisko štatā dzīvību zaudējuši 25 Meksikas Nacionālās gvardes karavīri.
