Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Lai gan februāris vēl turas pie ziemas noskaņas, grāmatu tops šonedēļ ienes īpaši dzīvespriecīgu akcentu – tajā atgriezušās veselas trīs bērnu grāmatas. Tas vēlreiz apliecina, ka lasīšana ģimenēs ir svarīga ikdienas daļa un ka aizraujoši stāsti mazajiem lasītājiem vienmēr atrod savu vietu arī pirktāko grāmatu sarakstā.
Topā atkal redzama Rasas Dmuhovskienes grāmata "Skudriņa Kāpēcīte" (izdevniecība "Latvijas Mediji"), jau septītā sērijas daļa. Mazā, zinātkārā skudriņa turpina savu ceļojumu dabas pasaulē, iepazīstot mitrenes, sūnas, ķērpjus un sēnes, kā arī atklājot, cik nozīmīga ir barības ķēde un cik svarīgs mežā ir ikviens tā iemītnieks. Grāmata saistošā un saprotamā veidā palīdz bērniem izprast dabas likumsakarības, vienlaikus saglabājot piedzīvojuma garu un sirsnību.
Lasītāju interesi raisa arī izzinošā grāmata ar lukturīti "Mežā" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Tā turpina iecienīto sēriju, kurā bērni var ne tikai lasīt, bet arī aktīvi līdzdarboties – ar īpaša lukturīša palīdzību izgaismojot tumšās plēves lappuses un atklājot meža noslēpumus. Aizraujoši fakti, jautājumi un krāsainas ilustrācijas padara šo grāmatu par lielisku veidu, kā iepazīt skujkoku un jaukto koku mežu dzīvniekus, augus un kukaiņus.
Savukārt piedzīvojumu cienītājiem topā atgriezies Mateusa Bēra stāsts "Trīs kapibaras grib zināt" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Emija, Rauls un Tristans atkal dodas jaunā misijā, kad zoodārzā izplatās satraucošas ziņas par pazudušiem flamingiem. Dzīve, kas šķita mierpilna un paredzama, pēkšņi pārtop noslēpumu pilnā piedzīvojumā, kurā draudzība, drosme un zinātkāre kļūst par galvenajiem sabiedrotajiem.
Šīs nedēļas tops atgādina, cik svarīgi ir kopā pavadīt laiku ar grāmatu – lasot priekšā, pārrunājot izlasīto un ļaujot bērnu jautājumiem aizvest uz jauniem atklājumiem. Varbūt tieši šī ir īstā grāmata, ar kuru sākt nākamo kopīgo lasīšanas vakaru.
Aptauja
Vai jūs uztrauc grāmatu veikalu slēgšana mazpilsētās?
