Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV) no Pelnu dienas līdz aprīļa sākumam nolēmis ievērot gavēni un uz laiku atteikties no alkohola, saldumiem, kā arī dzīvnieku un piena produktiem, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Ministrs skaidro, ka šo periodu uztver kā pavasara attīrīšanās procesu, kas palīdz sakārtot gan organismu, gan domas. Gavēnis viņam esot veids, kā uzlabot pašsajūtu un iegūt lielāku skaidrību, kas savukārt palīdz produktīvāk strādāt. Ministrs uzsver, ka svara samazināšana nav primārais mērķis, lai gan tas var būt patīkams papildu ieguvums.
Politiķis atzīst, ka darbs ir saspringts un nenormēts, tādēļ īpaši svarīga ir noturība un enerģija. Tāpēc paralēli viņš cenšas atjaunot arī regulāras fiziskās aktivitātes, lai uzturētu sevi formā.
Iepriekš sportošanu nācies ierobežot veselības problēmu dēļ, taču tagad situācija esot uzlabojusies, un viņš pakāpeniski atgriežas sporta zālē. Tiesa, intensīvais darba grafiks neļauj ievērot stingru treniņu režīmu — nereti iecerētie plāni jāpielāgo neparedzētiem pienākumiem, tomēr ministrs cenšas kustēties vismaz vairākas reizes nedēļā.
