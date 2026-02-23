Otrdien Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, tomēr atsevišķos rajonos debesis brīžiem skaidrosies, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Ciklona ietekmē naktī debesis lielākoties klās mākoņi. Valsts centrālajā un austrumu daļā turpinās snigt, vietām austrumos snigšana būs stipra, bet dienvidos iespējams arī slapjš sniegs un neliela atkala. Uz ceļiem veidosies apledojums, un snigšanas laikā redzamība brīžiem būtiski pasliktināsies.
Naktī gaidāms lēns līdz mērens austrumu un ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra pazemināsies līdz -1…-5 grādiem.
Rīgā naktī debesis būs apmākušās un palaikam snigs. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra saglabāsies -1…-2 grādu robežās.
Dienā saglabāsies mākoņains laiks, taču vietām debesis īslaicīgi skaidrosies. Austrumu rajonos snigšana turpināsies. Vējš būs lēns, un termometra stabiņš pakāpsies līdz +1…-3 grādiem.
Galvaspilsētā diena gaidāma pārsvarā mākoņaina un bez nokrišņiem, ar lēnu vēju un -1…-2 grādu temperatūru.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu