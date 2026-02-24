Pagājušā nedēļā notika trīspusējas sarunas Ženēvā, kurās Ukrainas, Krievijas un ASV pārstāvji centušies vienoties par pasākumiem, kas kaut mazliet pietuvinātu Krievijas pirms četriem gadiem sāktā lielā kara beigas.
No amatpersonu paziņojumiem varēja secināt, ka dažos jautājumos ir panākta vienprātība, tomēr svarīgākajos saglabājās domstarpības, un nekāds būtisks pavērsiens, kas izmainītu kara gaitu, netika panākts. Jāpiebilst, ka sarunas par iespējamo miera panākšanu Ukrainā aktivizējās pēc ASV prezidenta Donalda Trampa stāšanās amatā 2025. gada janvārī. Viņš vairākkārt runājis un pat ticies ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. 2025. gada novembrī ASV prezidents Donalds Tramps parakstīja 28 punktu miera plānu, pie kā iepriekš strādājušas ASV un Krievijas delegātu komandas, un ekspertu vērtējumā tas bija ļoti labvēlīgs tieši Kremlim. Ukrainas sabiedrotie Eiropā pauda neapmierinātību ar šādu piedāvājumu, un plāns esot saīsināts. Šobrīd tajā iekļauti 20 punkti un vairāk ievērotas Kijivas intereses. Krievija līdz šim noraidījusi visus labojumus, bet Ukraina atzinusi, ka vissmagākās ir sarunas par teritoriju sadali. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vairākkārt norādījis – lai gan viņš netic Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, viņš vēlas ar to tikties, lai ātri pieliktu punktu karam.
Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže nesen intervijā Latvijas Televīzijā vērtēja, ka Krievija nekādā veidā nav mainījusi savus stratēģiskos mērķus: "Līdz ar to sarunu formāts Krievijas pusē ir vilcināšana. Tās nav godprātīgas sarunas. Politiskā griba pārtraukt karu nav redzama."
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
