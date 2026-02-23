Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) nodevis Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai kriminālprocesu, kurā figurē Valsts ieņēmumu dienesta (VID) izmeklētāja.
Saskaņā ar izmeklēšanā noskaidroto viņa, iespējams, no trim savā lietvedībā esošiem kriminālprocesiem prettiesiski ieguvusi mantu vairāku tūkstošu eiro vērtībā un pēc tam kopā ar kādu fizisku personu to legalizējusi, informēja KNAB.
Biroja rīcībā esošie pierādījumi liecina, ka fiziska persona, iespējams, pamudinājusi izmeklētāju no viena kriminālprocesa izņemt lietisko pierādījumu — rokas pulksteni "Rolex", bet no vēl diviem procesiem — finanšu līdzekļus vairāku simtu eiro apmērā.
Izmeklēšanā konstatēts, ka amatpersona mantkārīgā nolūkā ļaunprātīgi izmantojusi dienesta stāvokli un prettiesiski rīkojusies ar izmeklēšanas laikā iegūto mantu.
Pretlikumīgi iegūto pulksteni viņa ieķīlājusi lombardā, par to saņemot 7000 eiro skaidrā naudā.
Šie līdzekļi kopā ar fizisko personu legalizēti, izmantojot trešo personu bankas kontus, tostarp daļu pārskaitot uz amatpersonas ārvalstu kontu. Iegūtā nauda izlietota personīgām vajadzībām, tostarp ikdienas tēriņiem un parādsaistību segšanai.
KNAB rosinājis sākt kriminālvajāšanu pret amatpersonu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, nelikumīgām darbībām ar kriminālprocesa materiāliem un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu personu grupā. Savukārt fiziskajai personai inkriminēta uzkūdīšana šiem noziegumiem.
