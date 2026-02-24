Pēc šķiršanās no kultūras žurnālista Marģera Majora aktrise pirms vairāk nekā diviem gadiem sabiedrībā pirmo reizi parādījās kopā ar Voldemāru Rodi, kurš darbojas gan IT jomā, gan teātrī un mūziklos. Toreiz viņa atklāja, ka iepazinušies kādā pirmizrādē un sākotnēji bijuši tikai draugi, līdz attiecības pakāpeniski pāraugušas romantiskā saiknē.
Tagad šim posmam pielikts punkts. Sarunā ar žurnālu "Privātā Dzīve" Bojarkina apstiprina, ka abi vairs nav kopā. Viņa uzsver — šķiršanās notikusi bez skandāliem un asumiem, tas bijis pārdomāts divu pieaugušu cilvēku lēmums, jo kopdzīve vienkārši nav izrādījusies saderīga. Aktrise atklāj, ka attiecības izdevies noslēgt cieņpilni un saglabāt draudzīgas attiecības.
Vaicāta, vai šobrīd ir brīva sieviete, Bojarkina atbild izvairīgi:
"Tas lai paliek atvērts jautājums."
Iepriekš aktrise bija attiecībās ar LTV raidījuma "Kultūrdeva" žurnālistu Marģeru Majoru. Pēc abu šķiršanās 2023. gada sākumā aktrise intervijās atklāja, ka realitāte aiz publiski redzamā saskanīgā pāra tēla bijusi krietni sarežģītāka.
