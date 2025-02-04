Kā jums šķiet, vai, satiekot kaimiņu, kas nāk pretī ar drūmu seju un lielu punu pierē un brīdina par to, ka tālāk zālē guļ grābeklis, būtu tikpat droši un bezrūpīgi kā iepriekš jāturpina iet kaimiņa norādītajā virzienā vai tomēr jārīkojas citādi – jāizvēlas cits ceļš vai vismaz jāsāk uzmanīgi skatīties zem kājām?
Latvijā netrūkst cilvēku, kas uzskata, ka nekāda piesardzība nav vajadzīga, jo tas dotu iespēju "iedzīvotājiem pašiem lemt".
Runa, protams, ir par ideju ļaut priekšlaicīgi izņemt naudu no otrā līmeņa pensiju sistēmas. Šī ideja ir slikta vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt tādēļ, ka visi izņēmēji zaudēs ne tikai procentus un saliktos procentus, kurus šī nauda nopelna, atrodoties pensiju uzkrājumos, bet arī vairāk nekā ceturto daļu no summas tās izņemšanas brīdī. Tas tādēļ, ka, ieskaitot šo algas daļu pensiju uzkrājumos, tā tiek atbrīvota no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, taču, priekšlaicīgi to izņemot, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, protams, tiks piemērots. Šņaks, un 25,5% no jūsu mūža lielākā uzkrājuma nonāk valsts un pašvaldību kabatā! Savukārt izņemot šo naudu jau kā pensiju, nodokļi nebūs jāmaksā vai nu nemaz, vai ļoti nelielā apjomā – tas tādēļ, ka jau šobrīd pensiju ar nodokļiem neapliekamais minimums ir 1000 eiro mēnesī, bet nākotnē šī summa vēl palielināsies. Tas vēl nav viss – tā kā visdrīzāk par šo naudu daudzi cilvēki nopirks dažāda veida patēriņa produktus – jaunus auto, televizorus, ceļojumus utt., tad vēl no 21% būs jāatvadās pievienotās vērtības nodokļa izskatā.