Tiesa kādai amatpersonai piemērojusi kriminālsodu par valsts noslēpuma izpaušanu, tomēr ne prokuratūra, ne tiesa plašāku informāciju par lietas apstākļiem neatklāj.
Prokuratūrā norādīja, ka janvāra beigās tiesa apstiprinājusi vienošanos par vainas atzīšanu un sodu lietā, kurā valsts iestādes amatpersona atzīta par vainīgu valsts noslēpuma izpaušanā.
Personai noteikta probācijas uzraudzība uz trim gadiem, kā arī uz tikpat ilgu laiku liegts ieņemt valsts amatpersonas amatus.
Tā kā kriminālprocesa materiāli satur valsts noslēpumu un ir klasificēti, prokuratūra plašākus komentārus nesniedz.
Lietas izmeklēšanu pirms tās nodošanas prokuratūrai veica Valsts drošības dienests. Dienesta pērnā gada darbības pārskatā minēts, ka kriminālvajāšanai nodotas divas lietas par apzinātu valsts noslēpuma izpaušanu.
Par otru lietu prokuratūra vien apliecināja, ka tā pašlaik atrodas stadijā pirms kriminālvajāšanas sākšanas.
Krimināllikums paredz, ka par konfidenciāla, slepena vai sevišķi slepena valsts noslēpuma apzinātu izpaušanu — ja to izdarījusi persona, kas bijusi brīdināta par neizpaušanu un nodarījumam nav spiegošanas pazīmju — var piemērot brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu, kā arī liegumu ieņemt noteiktus amatus vai nodarboties ar konkrētu darbību līdz pieciem gadiem.
