Uzņēmējs Oļegs Fiļs savā "Instagram" profilā Nurmuižas pils oficiālais "Instagram" konts piedzīvojis darbības pārtraukumu. Fiļš liek noprast, ka ar notikušo varētu būt saistīta bijusī pils vadītāja Kristīne Jelinska, ar kuru viņš bija attiecībās vairāk nekā septiņus gadus.
Fiļa publicētajā ekrānuzņēmumā redzams arī ieraksts ar tekstu par "SIA Nurmuižas pils" un 30 darbinieku kolektīva aicinājumu pils vadītājai un "dvēselei" Kristīnei Jelinskai, kam pievienots solījums, ka "turpinājums sekos".
Jau ziņots, ka pērn gada nogalē Fiļs un Jelinska paziņoja par šķiršanos, vienlaikus norādot, ka saglabās profesionālu sadarbību uzņēmējam piederošajā Nurmuižā. Tomēr vēlāk kļuva zināms, ka Jelinska darbu projektā neturpinās.
Jelinka uzsvēra, ka gadiem ilgi bijusi iesaistīta pils attīstībā un izveidojusi projektu no pašiem pamatiem, sākot ar vizuālo identitāti un beidzot ar komandas izveidi. Tikmēr Fiļs apstiprināja, ka darba attiecības ar bijušo partneri tiks pārtrauktas un uzsākta jaunas vadītājas meklēšana.
Pēc attiecību izjukšanas Jelinska intervijās atzina, ka ilgstoši jutusi emocionālu izsīkumu un nepietiekamu novērtējumu, paralēli pildot vairākus pienākumus Nurmuižā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu