Mūziķis Miks Dukurs sociālajos medijos dalījies ar emocionālu ierakstu pēc atvadām no savas māsas Paulas Dukures, kura devās mūžībā 32 gadu vecumā.
Sestdien Dukuru ģimene atvadījās no meitas un māsas, bet dažas dienas vēlāk Miks publiski pauda savas pārdomas par zaudējumu, uzsverot, ka notikušais mainījis dzīvi neatgriezeniski.
"Nekas nekad vairs nebūs kā agrāk, bet dzīve turpinās! Paula, mana mazā māsiņa, kura savā būtībā bija lielākais cilvēks, ko pazīstu! Pietrūksti tik ļoti jau tagad un vienmēr! Mīlu!" raksta mūziķis.
Viņš atzīst, ka ir smagi pieņemt māsas aiziešanu, taču nepieciešams rast spēku turpināt iesākto. "Ir jārod spēks turpināt. Būt tādam lielajam brālim, ar kuru lepoties. Būs labi. Noteikti citādāk, bet ar daudz lielāku jaudu!" viņš norāda.
Savā ierakstā Miks Dukurs arī pateicas ikvienam, kurš šajā laikā sniedz atbalstu ģimenei, īpaši izceļot tos, kuri respektē privātumu un dod laiku sērām. Viņš aicina sabiedrību vairāk ieklausīties citam citā un pieņemt līdzcilvēku izvēles.
"Sargāsim savus tuvos, ieklausīsimies un pieņemsim viens otru, cienot otra izvēli, lai cik tā reizēm šķiet netaisna," pauž mūziķis.
Ģimene šobrīd lūdz cieņu un sapratni šajā sāpīgajā laikā.
