Televīzijas raidījuma "Ģimene burkā" dalībniece Agrita Bindre, viesojoties pie draudzenes Elvitas, atklājusi, ka pēdējā laikā viņu vajā viena neveiksme pēc otras. Sarunas laikā kļuva skaidrs, ka sievietes ikdienā iestājies sarežģīts posms, ko viņa pati dēvē par melno strīpu.
Savu ciemošanos galvaspilsētā Agritai nācās organizēt ar nomātu transportlīdzekli, jo personīgā automašīna izgājusi no ierindas. Viņa pieļauj, ka sals ir sabojājis kādu no auto siksnām, taču precīzs defekts – vai tā būtu motora vai ģeneratora detaļa – vēl nav noteikts. Saņemto padomu pašai nodarboties ar remontu viņa noraidījusi, neizprotot šāda ieteikuma jēgu: "Adekvāti prasīt [to] sievietei? Kur man no augšas [ņemt ārā] viņu vai zem mašīnas apakšā gulties uz ledus, sniegā? Aj, tas viss vēl vienkārši ir..."
Tomēr likstas ar transportu nebija vienīgais rūpju iemesls. Jau rīta cēliens mājās sākās ar nepatīkamu pārsteigumu – no krāna netecēja siltais ūdens, izjaucot visus sagatavošanās plānus pirms došanās ceļā: "No rīta, nu, kā, taču jābrauc ciemos un nevar braukt ar kaut kādu čupčiku augšā – nu, taču jāizmazgā galva. Eju slēgt dušā ūdeni – netek!"
Lai gan laikapstākļi nebija tik bargi, lai caurules aizsaltu, Agritai radušās aizdomas par nesenā apkures sistēmas remonta kvalitāti. Aizdomas apstiprinājās, kad apkures katls sāka trokšņot un no sistēmas parādījās noplūdes. Redzot peļķes pie radiatoriem, Agrita neslēpa savu izmisumu: "Radiators tek, katls tek, mašīnas nav!"
Neskatoties uz sadzīves haosu un pārvietošanās grūtībām, ko rada savas automašīnas trūkums, sieviete cenšas saglabāt optimismu. Viņa tic, ka pēc šīs "šādas treknas un pārbaudījumiem bagātas melnās strīpas" drīzumā situācija uzlabosies. Pašlaik piedzīvotais liek viņai ne vien meklēt praktiskus risinājumus, bet arī aizdomāties par notikumu dziļāko nozīmi savā dzīvē.
VIDEO:
