Dziedātājai Lienei Atvarai, kura šogad pārstāvēs Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā, ceļš līdz lielajai skatuvei nav bijis vienkāršs. Izdevuma "Kas Jauns" materiālā "No TikTok līdz lielajai Eirovīzijai" atklājas gan viņas ģimenes pieredze, gan personīgie pārbaudījumi.
Lienes tēvs Māris Atvars 90. gados bija sabiedrībā zināms vārds, saistīts ar kriminālajām aprindām. Viņa cīņa ar alkoholismu ietekmēja ģimenes ikdienu un radīja emocionālu spriedzi.
Ilgu laiku dziedātāja savas sajūtas nerisināja, bet apslāpēja, un gadiem ilgi dzīvoja ar lieko svaru. Vēlāk viņa saprata, ka tas nav tikai jautājums par ēšanu vai disciplīnu, un nolēma mainīt savu dzīvi. Pārmaiņu procesā viņa izmantoja arī ķermeņa skulpturējošas procedūras kā papildu motivāciju.
Par nozīmīgu pavērsienu kļuva dziesma "Tu pie manis tveries", kas tapa sarežģītā dzīves posmā. Tajā laikā viņa saskārās ar finansiālu nestabilitāti un veselības problēmām —
tika atklāta alopēcija, slimība, kas izraisa matu izkrišanu.
Emocionāli tas bija smags trieciens, radot nedrošību un sajūtu, ka zūd kontrole pār ierasto dzīvi.
Tieši šajā brīdī Liene sev godīgi uzdeva jautājumu, ko patiesībā vēlas darīt. Atbilde bijusi skaidra — viņa vēlas dziedāt. Personīgā krīze kļuva par impulsu radošumam, un dziesma, kas dzima šajā laikā, viņai ir īpaši nozīmīga.
Plašāk uzziniet žurnālā "Kas Jauns".
Jau vēstīts, ka Atvara ar dziesmu "Ēnā" dosies uz Eirovīziju, lēma dziesmu konkursa "Supernova" fināla skatītāji un žūrija.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu