Agrā otrdienas rītā, atzīmējot kara Ukrainā ceturto gadadienu, ap 500 cilvēku Rīgā pulcējās pie Brīvības pieminekļa akcijā "Kopā līdz uzvarai!".
Pasākums sākās saullēktā ar klusuma brīdi, pieminot Ukrainas tautas upurus. Dalībnieki nostājās speciāli norobežotā laukumā, izveidojot Ukrainas kontūru, tā simboliski apliecinot, ka agresora imperiālistisku ieceru dēļ valsts teritorija nav dalāma.
Latvijas Pilsoniskā alianse skaidro, ka pasākuma norises laiks bija apzināts — saullēkts atgādina par agresorvalsts iebrukuma sākumu agrā rīta stundā, bet vienlaikus iemieso cerību par Ukrainas uzvaru, kas nav zudusi arī pēc četriem kara gadiem.
"Šodien mēs simboliski stāvam Ukrainas zemē. Mēs esam Kijivā, Harkivā, Dņipro un citviet. Zem mūsu kājām ir Ukrainas zeme, kuru plosa agresors, gribot to sev. Bet ziniet —
iekārota zeme nebūs iekarota zeme,"
sacīja pasākuma vadītāja aktrise Guna Zariņa.
Sanākušie bija līdzi paņēmuši Ukrainas, Latvijas un Eiropas Savienības karogus, kā arī plakātus ar vēstījumiem: "Brīvību Ukrainai", "Kopā līdz uzvarai", "Slava Ukrainai", "Mostieties, celieties, Ukrainai sāp!", "Varoņiem vajag Putinu uz Hāgu", "Brīvība nav ieņemama". Pie pieminekļa tika nolikti arī dzelteni un zili ziedi.
Diriģenta Matīsa Tuča vadībā kopā ar solistiem Aiju Vītoliņu, Daumantu Kalniņu, Artemu Basovu un koriem klātesošie izpildīja Latvijas valsts himnu "Dievs, svētī Latviju!", Ukrainas himnu "Ще не вмерла України", kā arī vairākas citas dziesmas — "Taisnība", "Dziesma, ar ko tu sāksies?", "Не твоя війна" un "Zaļā dziesma".
Pasākumā piedalījās arī vairāki Saeimas deputāti un valdības pārstāvji.
Visu dienu pie Brīvības pieminekļa ikvienam ir iespēja ar ziedojumu sniegt atbalstu Ukrainai labdarības organizācijas "Ziedot.lv" un biedrības "Tavi draugi" ziedojumu punktos, palīdzot nodrošināt siltumu un nepieciešamo atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem.
No pulksten 18.30 līdz 19.30 biedrība "Tavi draugi" rīkos simbolisku gājienu "Gaismas ceļš Ukrainai", pieminot kara upurus. Pulcēšanās paredzēta Doma laukumā, no kurienes dalībnieki dosies kopīgā gājienā līdz Brīvības piemineklim. Ikviens aicināts līdzi ņemt gaismas avotus — viedtālruņus, kabatas lukturīšus vai citus simboliskus gaismas nesējus —, lai kopīgi izgaismotu solidaritātes un piemiņas ceļu.
Krievija pilna mēroga iebrukumu Ukrainā sāka 2022. gada 24. februārī, un karš prasījis desmitiem tūkstošu civiliedzīvotāju un karavīru dzīvību.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.