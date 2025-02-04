Šovā “Slavenības. Bez filtra” Kaspars Kambala pavadījis nemierīgu vakaru, līdz rītam strīdoties ar Olgu. Pēc izskanējušajiem pārmetumiem Kaspars nolēmis salīgt mieru, pārsteidzot un iepriecinot Olgu ar varenu ziedu pušķi.
Kamēr Olga mājās pārdzīvo par iepriekšējā vakara strīdu un Kaspara izteiktajiem pārmetumiem, Kaspars nolēmis situāciju vērst par labu un sievas dusmas mazināt, pasniedzot viņai iespaidīgu ziedu pušķi.
Piedevām ziedu pasniegšana plānota kā vesels šovs, pats Kaspars stāsta par to: “Šodien es esmu saorganizējis torņa pacēlāju, lai varētu pasniegt šo pušķi viņai pa logu.”
Sarunātais pacēlājs ir ieradies laikā, un Kaspars ir patīkami satraukts – viņam patīk no klintīm lekt ūdenī, tāpēc pacelties tik augstu būs forši, žēl tikai, ka nolekt nevar. Uzreiz jāpiebilst, ka drošība ir pirmajā vietā – Kasparam tiek nolasīta drošības instrukcija, uzliktas drošības jostas un uzvilkts speciāls ekipējums.
Olga cer, ka Kaspars atvedīs viņai kaut ko garšīgu ēdamu, bet Kaspars tikmēr lzem logiem lēnām pakojas, lai paceltos ar pušķi gaisā, un atzīst, ka visu šo dara, lai būtu pašiem priecīgi un jautri un lai viens otru iepriecinātu.
VIDEO skaties: 1188play!
