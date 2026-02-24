Pēc Otrā pasaules kara trimdā nonākušajiem latviešiem dzimtenē ierasto ēdienu gatavošana un attiecīgi arī informācijas nesējs – pavārgrāmatas – bija latvietības saglabāšanas veids. Par to stāsta muzejā "Latvieši pasaulē" nupat atklātā izstāde "Nospeķotas lapiņas un gardas vakariņas. Latviešu pavārgrāmatas ārpus Latvijas".
Izstādē muzeja telpās Berga bazārā līdz 8. maijam aplūkojamas 20 pavārgrāmatas, kas dažādos laika posmos izdotas ārpus Latvijas. "Tagad tas šķiet arhaiski, bet īstenībā pavārgrāmatas latviešiem vienmēr bijušas ļoti svarīgas. Sākot jau no bēgļu nometnēm, kad atkārtoti kā faksimilus izdeva pirmskara Latvijā 30. gados izdotās," atklāšanā bilda izstādes kuratore Marianna Auliciema. Godavietā ekspozīcijā likta bēgļu nometnē Vācijā 1948. gadā pārizdotā 1936. gada "Latviskā un modernā virtuve", kas aizceļojusi uz Austrāliju. Saimniece tajā ar roku pierakstījusi jaunajā mītnes zemē klāt nākušās receptes. Piemēram, Āzijas ēdienus, kas Austrālijā populāri. Konkrētā pavārgrāmata mantota paaudzēs, un tajā var izšķirt vairākus rokrakstus. Pieraksti veikti pa pusei angliski, pa pusei latviski. "Šādas pavārgrāmatas kļūst par ļoti interesantiem artefaktiem, par veidu, kā saprast latviešu dzīvi diasporā," uzsvēra Auliciema.
Muzeja "Latvieši pasaulē" krājumā ir praktiski visas latviešu pavārgrāmatas, kas izdotas trimdā un un arī mūsdienās ārpus Latvijas. Sākumā grāmatas bijušas visaptverošas, autoritatīvi pamācot, kā latviešu saimniecei klājas veidot savu virtuvi. Vēlāk pamazām notiek koncentrēšanās uz ēdieniem, pievēršoties mītneszemju virtuves īpatnībām, un kā gatavot Latvijā pazīstamos ēdienus svešā vidē, kā orientēties mērvienībās, sastāvdaļās, jaunās garšās. Vispopulārākā trimdas pavārgrāmata, ASV drukātā Dzidras Zeberiņas "Ģimenes pavards: moderna pavāru grāmata", kas laikā no 1955. līdz 1973. gadam atkārtoti izdota astoņas reizes, piemēram, pastāstīja saimniecēm, kas ir "pajas", tas ir, amerikāņu pīrāgi (no angļu vārda "pie"), kā tos pielāgot latviešu garšai, kā ātri kaut ko pagatavot, ja nav laika. Vairākums eksponātu izstādē ir zem stikla, bet šo uz vietas iespējams arī pašķirstīt un uzzināt, ka "rasols ir līdzīgs dāņu salātiem, tikai tajā ir vairāk kartupeļu...".