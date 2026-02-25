Februāra vidū Jūrmalas slimnīcā dzemdību laikā dzīvību zaudējusi 43 gadus veca sieviete, savukārt jaundzimušo mediķiem izdevies glābt, raksta portāls "Delfi". Par notikušo sākta pārbaude, nozīmētas ekspertīzes, un pagaidām neviena no iesaistītajām pusēm par traģēdijas iemesliem detalizēti nerunā.
Mirušās sievietes vīrs pastāstīja, ka šīs bija ceturtās dzemdības. Ģimenē aug trīs bērni – 22, 14 un 10 gadus veci, bet jaunākais bērns mammas rūpes vairs nepiedzīvos.
Par dzemdību norisi viņš pagaidām nevēlējās runāt, vien piebilstot, ka šāds iznākums mūsdienu stacionārā, viņaprāt, nebūtu pieļaujams.
Jūrmalas slimnīcas kvalitātes vadības sistēmas vadītāja, ārste Inga Rutka apstiprināja, ka notikušais ir smaga traģēdija gan ģimenei, gan medicīnas personālam. Viņa uzsvēra, ka ne vienmēr iespējams novērst visus riskus, pat ja tiek darīts maksimāli iespējamais, un informēja, ka notiek situācijas izvērtēšana. Plašāka informācija tiks sniegta pēc ekspertīžu pabeigšanas.
Veselības ministrijas dati liecina, ka māšu mirstība dzemdībās Latvijā joprojām pārsniedz Eiropas vidējos rādītājus. 2023. gadā dzemdībās mirušas četras sievietes, 2022. gadā – piecas, 2021. gadā – sešas, 2020. gadā – četras, bet 2019. gadā – septiņas. Vienlaikus pēdējās desmitgades laikā samazinājusies bērnu mirstība līdz piecu gadu vecumam, kā arī mazinājies abortu un pusaudžu dzemdību skaits.
