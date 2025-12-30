No nākamā gada 15. janvāra stāsies spēkā izmaiņas sabiedriskā transporta — autobusu un vilcienu — braukšanas maksas tarifos, informē Autotransporta direkcija. Pasažieriem tas nozīmēs dārgākas biļetes.
Tarifu korekcijas izstrādātas, lai līdzsvarotu pakalpojumu kvalitātes saglabāšanu ar nozares finansiālo ilgtspēju. Izmaiņas balstītas pārvadājuma attālumā un reģionu pieejamībā: zonu sistēmā maksa pieaugs par 0,30 eiro, savukārt ārpus zonām un garākos maršrutos — par 0,20 eiro.
Piemēri vilcienu pārvadājumos:
Rīga–Imanta: 1,50 € → 1,50 €
Rīga–Sigulda: 2,50 € → 2,80 €
Rīga–Dubulti: 2,00 € → 2,30 €
Rīga–Liepāja: 8,90 € → 9,10 €
Rīga–Salaspils: 2,00 € → 2,30 €
Rīga–Aizkraukle: 3,50 € → 3,80 €
Piemēri autobusu pārvadājumos:
Liepāja–Grobiņa: 1,00 € → 1,20 €
Rīga–Dubulti: 2,00 € → 2,30 €
Kombuļi–Kazanova: 0,70 € → 0,90 €
Rīga–Rēzekne: 11,70 € → 11,90 €
Alūksne–Balvi: 2,10 € → 2,90 €
Svarīgi — visas biļetes, kas iegādātas līdz 14. janvārim, būs derīgas līdz to termiņa beigām, savukārt no 15. janvāra biļešu tirdzniecība notiks tikai pēc jaunajiem tarifiem.
Abonementa biļešu atlaides pēc tarifu izmaiņām saglabājas nemainīgas, tādējādi turpinot atbalstīt regulāros pasažierus. Piemēram, 30 dienu biļete tiek rēķināta kā 20 braucieni un kļūst izdevīga jau pēc 21. brauciena. Pieejamas arī 1, 3 un 5 dienu biļetes, kā arī braucienu skaita biļetes ar atlaidēm līdz 20%.
Visām sociāli aizsargātajām pasažieru grupām reģionālajos maršrutos saglabājas 100% braukšanas maksas atvieglojumi, un transporta izmantošanas kārtība nemainās. Atlaides attiecas uz bērniem pirmsskolas vecumā, personām ar invaliditāti un viņu pavadoņiem, bāreņiem un audžuģimenēs esošiem bērniem un jauniešiem līdz 24 gadu vecumam, politiski represētajām personām, kā arī daudzbērnu ģimenēm ar "Latvijas Goda ģimenes" apliecību — vecākiem 50%, skolēniem, studentiem un bērniem 90% apmērā no pilnas biļetes cenas, bet visiem — 40% no abonementa biļetes cenas.
Aptauja
Vai jūs piesprādzējaties, braucot autobusos un mikroautobusos?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu