Oktobra ieskaņā izdevniecība "Latvijas Mediji" laidusi klajā britu žurnālista, dokumentālo filmu veidotāja un grāmatu autora Vinsenta Hanta (Vincent Hunt) vēsturisko pētījumu "Ceļš uz slaktiņu. 15. latviešu SS divīzija Pomerānijā, 1945. gada janvāris–marts".
Lai iepazīstinātu Latvijas lasītājus ar grāmatu, kā arī rosinātu diskusiju par tajā skartajiem vēstures jautājumiem, Vinsents Hants iecerējis vairākus, plašam interesentu lokam pieejamus pasākumus. 30. oktobrī plkst. 18.00 pētījuma autors viesosies Liepājas Okupācijas muzejā (K. Ukstiņa iela 7/9, Liepāja), 31. oktobrī plkst. 15.00 – Tukuma Pils tornī (Brīvības laukums 19a, Tukums), bet vēl dienu vēlāk, 1. novembrī, plkst. 15.00 tikšanās notiks Rīgā, grāmatnīcā “Globuss” (Vaļņu iela 26, Rīga). Diskusijā piedalīsies trimdas latviešu organizācijas "Daugavas Vanagi" un Latviešu karavīru piemiņas biedrības "Lestene" priekšsēdētājs Aivars Sinka.
Grāmata "Ceļš uz slaktiņu. 15. latviešu SS divīzija Pomerānijā, 1945. gada janvāris–marts" veltīta latviešu leģionāriem, kuri karoja Austrumu frontē no 1944. gada augusta līdz 1945. gada maijam un kurus grāmatas tapšanas nolūkā autors personīgi intervējis, rūpīgi dokumentējot savulaik Lielbritānijā nonākušo, pēdējo kara liecinieku emocionālos atmiņu stāstus.
"Šajā grāmatā ir aprakstīta brutālā vardarbība, izmisuma pilnā izvēle un nežēlīgās situācijas, izvarošanas un nāvessodi, kā arī vairāki notikumi, kurus vēsturnieki varētu pētīt tālāk. Stāsti ir šausminoši: pretgaisa aizsardzības lielgabalu uzspridzināts Sarkanās armijas "cilvēku vilnis", latviešu mācītāji tranšejās ar tanku dūrēm situācijā "nogalini vai tiksi nogalināts", padomju tanki T-34, kas pārsteidz bēgļu konvojus utt. Šis ir asiņains stāsts, kurā dzirdamas šobrīd Ukrainā notiekošā kara atbalsis," atklāj pētījuma autors.
Kā norādījis vēsturnieks Valters Nollendorfs , "latvietis tādu grāmatu nevarētu uzrakstīt", jo Hants spēj ieraudzīt un izprast sarežģīto vēstures slāņojumu no neitrālas pozīcijas, tajā pat laikā saglabājot empātisku pieeju un spēju skatīties uz Latvijas vēsturi no dziļi ieinteresēta pētnieka skatpunkta.
Vinsents Hants ir autors, kura darbi balstīti mutvārdu vēsturē, aculiecinieku stāstos un paša veiktā izpētē un kuros uzmanība galvenokārt tiek pievērsta Otrā pasaules kara vēsturei Baltijā, īpaši Latvijā. Vienā no viņa nozīmīgākajām grāmatām – "Asinis mežā. Kurzemes fronte Otrā pasaules kara beigās" (latviski izdota 2018. gadā) – dokumentētas pēdējās kaujas Kurzemes katlā. Grāmatā "VDK un Latvija" (latviski izdota 2019. gadā) Hants pievērsies tēmai par VDK (čeku) Latvijā, pētot tās darbību no 1917. gada līdz mūsdienām.
Aptauja
Vai portāls Lasi.lv ir kļuvis par tavu ikdienu?
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
Jaunākās grāmatas meklē izdevniecības veikalā šeit.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.