Aktieris Andris Daugaviņš un režisors Dž. Dž. Džilindžers šoruden dosies Latvijas tūrē ar sarunu šovu "Pilnīgi atklāti". Viesojoties 1188.lv raidījumā "Un tā tas sākās", Daugaviņš atklāja, kā radusies ideja par abu kopīgo projektu un ko skatītāji varēs sagaidīt no atklātajām sarunām.
Daugaviņš stāsta, ka ideja par šovu radusies producentam Jānim Kļaviņam no "Forte Production". Sarunās par iespējamu jaunu projektu nonākts līdz idejai uz skatuves apvienot Daugaviņu un Džilindžeru – divas personības ar atšķirīgu pieredzi, bet līdzīgu dzīves posmu. Izrādījās, ka vecuma ziņā viņus šķir tikai mēnesis.
Šova nosaukums sola atklātas sarunas, un skatītājiem būs iespēja arī pašiem iesaistīties – uzdot jautājumus anonīmi. Daugaviņš skaidro, ka daudziem cilvēkiem ir grūti publiski uzdot jautājumus, tāpēc šāds formāts ļaus justies brīvāk.
"Protams, ja uz lapiņas būs rakstīts: “Parādi savu kreiso kāju bez biksēm”, tad, visticamāk, to nedarīšu. Bet kopumā mēs centīsimies būt daudz atklātāki," joko aktieris.
Sarunās abi plāno dalīties ne tikai ar publiski zināmiem stāstiem, bet arī ar personīgo pieredzi. Daugaviņš uzsver, ka par Džilindžeru sabiedrībā bieži vien izveidojies noteikts priekšstats, taču realitātē cilvēka personība ir daudz sarežģītāka.
Aktieris norāda, ka abiem uzkrāta pietiekami liela dzīves pieredze, ar kuru viņi vēlas dalīties – sākot no bērnības un skolas gadiem līdz ceļam uz panākumiem.
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