Svētdienas pēcpusdienā glābēji Latgalē saņēmuši daudz izsaukumu negaisā kritušu koku dēļ, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Laika posmā no plkst. 13 līdz plkst. 14.30 VUGD saņēma 28 izsaukumus, kur uz ceļa braucamām daļām uzkrituši koki. Šādi izsaukumi saņemti Latgalē, visvairāk Rēzeknes novadā un pašā Rēzeknē - 21. Vēl šādi izsaukumi reģistrēti Ludzas un Preiļu novados.
Notikumos glābēji kokus sazāģē un atbrīvo ceļa braucamās daļas.
Reģistrēti arī notikumi, kur koki uzkrituši elektrolīnijām.
Savukārt laika posmā no plkst. 14.30 līdz plkst. 19 saņemti vēl 28 izsaukumi, kur uz ceļa braucamām daļām uzkrituši koki. Vairums izsaukumu saņemts līdz plkst. 16.
Visvairāk izsaukumu šajā periodā bija no Augšdaugavas novada - deviņi. Jēkabpils novadā glābēju palīdzība bija nepieciešama piecas reizes, Rēzeknes novadā bija trīs izsaukumi, pa diviem izsaukumiem uz Daugavpili, Līvānu novadu, Rēzekni un Aizkraukles novadu. Pa vienam izsaukumam šajā periodā bija arī Preiļu novadā, Jūrmalā un Ludzas novadā.
Latvijā kopumā VUGD šodien saņēma 56 izsaukumus, kur uz ceļa braucamām daļām bija uzkrituši koki. Visvairāk šādu izsaukumu bija no Rēzeknes novada un Rēzeknes - kopā 26 izsaukumi.
Negaiss izpostījis virvju trasi "Rāznas koki" Latgalē
Svētdienas pēcpusdienā negaiss izpostījis virvju trasi "Rāznas koki" Latgalē, Rēzeknes novadā, apstiprināja trases pārstāvji.
Vēja brāzmas desmit minūtēs izgāzušas un lauzušas kokus, bojājot trasi. Cilvēki negadījumā nav cietuši, jo īsi pirms negaisa instruktors jaunus apmeklētājus trasē nav laidis, ņemot vērā prognozes un laikapstākļus.
Pašlaik saimnieki vēl mēģina aptvert notikušo. Pirmdien plānots sazināties ar apdrošinātājiem. Savukārt par to, vai rīkot kādu labdarības akciju trases atjaunošanai, vēl tiks domāts. Vienlaikus saimnieki prognozē, ka šovasar komplekss darbu neatsāks.
"Rāznas koki" piedāvā virvju trasi un kāpšanas sienu kokos, kā arī ūdensbumbu izklaidi Rāznas ezerā un citus pakalpojumus.
Svētdienas vakarā elektroapgāde aizvien traucēta aptuveni 2400 "Sadales tīkla" klientu
Svētdienas vakarā Latvijas austrumu daļā elektroapgāde aizvien traucēta aptuveni 2400 AS "Sadales tīkls" klientu, informēja uzņēmumā.
Speciālisti turpina darbus, lai elektroapgādi atjaunotu iespējami drīz.
Līdz svētdienas plkst. 23.30 ir spēkā sinoptiķu brīdinājums par vietām valsts dienvidaustrumos gaidāmiem pērkona negaisiem ar stiprām lietusgāzēm un krasām vēja brāzmām.
Sākotnēji elektroapgāde bija traucēta pat 9300 klientu Rēzeknes, Preiļu un Ludzas novadā.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir saņēmis vismaz 56 izsaukumus par kokiem, kas nokrituši uz ceļa braucamām daļām. Visvairāk šādu izsaukumu bija no Rēzeknes novada un Rēzeknes.
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