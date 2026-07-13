Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) likvidēšana ir tikai laika jautājums, sacīja klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA).
Viņaprāt, būtu jādomā par Tautsaimniecības ministrijas izveidi, apvienojot tajā vairākas tagadējās institūcijas.
Ministrs sacīja, ka laikā, kad izveidoja KEM, izskanēja konkrēti uzdevumi, kādēļ tā ir vajadzīga. "Es uzskatu, ka tas galvenokārt skar atslēgšanos no Krievijas energoapgādes loka, iedzīvotāju un uzņēmēju interešu salāgošanu normatīvajā regulējumā atjaunojamo energoresursu projektu attīstīšanā, drošības risku novēršanu energoapgādē," norādīja Vitenbergs.
Viņš pauda, ka funkcijas, kuras patlaban pilda šī ministrija, arī turpmāk nekur nepazudīs, taču ilgtermiņā to apmērs var mainīties.
"Mani arī nepamet sajūta, ka fokuss no pamatlietām, kādēļ ministrija tika izveidota, kaut kur pazuda un ministrija kļuva "gaisīga" — fokusējoties uz klimata mērķiem 2050. gadā, lai gan mēs paši nevaram paredzēt, kas notiks rīt," piebilda ministrs.
Viņš norādīja, ka savā pilnvaru laikā vēlas ministriju nolikt "uz zemes", lai tās atbalsta programmas, kas ir ministrijas pārziņā, būtu balstītas uz sabiedrības interesēm, pašvaldību interesēm un uz drošības risinājumiem, kas skar infrastruktūru un nākamo apkures sezonu.
Tāpat viņš norādīja, ka agri vai vēlu Latvijā tiks izveidota viena liela un apvienota Tautsaimniecības ministrija, kas varētu apvienot KEM, Ekonomikas ministriju (EM), kā arī tai varētu pievienot Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju (VARAM).
"Vai tā būtu uz KEM vai EM bāzes, es patlaban nevaru pateikt, bet tas ir virziens, kurā jādodas. Arī Igaunijā ir vairākas ministrijas vienā ēkā, un savulaik, braucot pie kolēģiem, redzēju, ka, ja ir kāds risināms jautājums, tad no citas ministrijas tiek pasaukts speciālists, kas var sniegt visu atbalstu un atbildes operatīvi. "Jaunās vienotības" kolēģi jau skaidri pauduši, ka Labklājības ministrija (LM) jāpievieno Veselības ministrijai (VM). Izmaiņām jābūt plašākām," uzsvēra Vitenbergs.
Viņš papildināja, ka KEM ikdienas darbs atvērtā birojā pierāda, ka arī valsts pārvalde var būt dinamiska, var viegli apmainīties ar informāciju un pieņemt lēmumus.
"Kāpēc nevarētu būt viena Tautsaimniecības ministrija, kas aizņem vien trīs stāvus, trīs ministru vietā ir viens ministrs? Tas būtu mūsdienīgi un arī esošajai situācijai un rocībai atbilstoši," sacīja Vitenbergs.
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