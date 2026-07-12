ASV Jūtas štatā tiesas sēdē atklāta jauna informācija lietā par konservatīvā aktīvista Čārlija Kērka slepkavību. Tiesā atskaņotajā ierakstā apsūdzētā Tailera Robinsona bijušais istabas biedrs Lenss Tvigss stāstīja, ka dienu pēc notikušā Robinsons atzinis savu vainu slepkavībā, raudājis un sacījis, ka nožēlojot izdarīto, vēsta ārvalstu avoti.
23 gadus vecais Robinsons apsūdzēts par slepkavību saistībā ar Kērka nošaušanu 2025. gada 10. septembrī Jūtas ielejas universitātē. Viņš savu vainu vēl nav atzinis, bet pašlaik notiek pirmstiesas process, kurā tiesa vērtē, vai prokuratūras iesniegtie pierādījumi ir pietiekami lietas nodošanai izskatīšanai pēc būtības. Prokuratūra šajā lietā pieprasa nāvessodu.
Tiesā demonstrētajā video Tvigss stāstīja, ka Robinsons dažkārt runājis par politiku un ceļā uz darbu klausījies politiskos radio raidījumus, taču pirms uzbrukuma nekad neesot īpaši pieminējis Čārliju Kērku. Tāpat viņš norādīja, ka abu sarunās nav būtiski apspriesti arī LGBTQ kopienas jautājumi.
Saskaņā ar tiesā izklāstīto, uzbrukuma dienā Robinsons no mājām devies agrāk nekā ierasts. Vēlāk viņš Tvigsam nosūtījis īsziņas, aicinot pārbaudīt zem datora tastatūras atstātu zīmīti. Tajā, pēc prokuratūras sniegtās informācijas, Robinsons rakstījis, ka viņam bijusi iespēja nogalināt Čārliju Kērku un viņš to izmantojis, vienlaikus paužot nožēlu, ka pasaule neesot tāda, kurā tas nebūtu šķitis nepieciešams.
Tiesā nolasītajās īsziņās redzams, ka
pēc Tvigsa jautājuma, vai tiešām viņš ir uzbrucējs, Robinsons atbildējis apstiprinoši un atvainojies.
Uz jautājumu par motīvu viņš rakstījis, ka viņam bijis gana Kērka izplatītā naida.
Tvigss izmeklētājiem stāstīja, ka nākamajā dienā pēc slepkavības Robinsons dzīvoklī apstiprinājis iepriekš īsziņās rakstīto. Pēc viņa teiktā, apsūdzētais sācis raudāt un sacījis, ka vēlētos, kaut nebūtu to izdarījis, pēc tam cenšoties nodarbināt sevi ar ikdienas darbiem. Robinsons arī paziņojis, ka plāno padoties varasiestādēm.
Izmeklētāji norādīja, ka Robinsons nākamajā vakarā ieradies Vašingtonas apgabala šerifa birojā kopā ar saviem vecākiem un ģimenes draugu, kur viņš tika aizturēts.
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