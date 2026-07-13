EM rosina grozīt likumus Satversmes tiesas sprieduma izpildei

Ekonomikas ministrijas (EM) ieskatā, lai izpildītu Satversmes tiesas (ST) spriedumu par trokšņa novērtēšanas un pārvaldības regulējuma neatbilstību Satversmei, nepieciešams veikt grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos un likumā, informē EM.
ST atzinusi par Satversmei neatbilstošu trokšņa novērtēšanas un pārvaldības regulējumu, ciktāl tas nenodrošina pienācīgu aizsardzību pret pārmērīgu izklaides troksni.
Tiesa noteica, ka Saeimai līdz 2027. gada martam jānoregulē izklaides trokšņa novērtēšanas, kontroles un ar to saistītās atbildības pamatprincipi un jāprecizē MK un pašvaldībām dotais pilnvarojums.
EM ieskatā sprieduma izpildei būtu nepieciešams veikt grozījumus MK noteikumos "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" un Piesārņojuma likumā, kā arī izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā.
Vienlaikus kā alternatīvu risinājumu ministrija min iespēju izstrādāt Sabiedriskās kārtības likumu, nepieciešamības gadījumā veicot grozījumus arī citos normatīvajos aktos.
Ministrijā atzīmē, ka pēc Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) rezolūcijas EM kopā ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) uzdots izvērtēt ST spriedumu un sagatavot attiecīgu tiesību akta projektu iesniegšanai izskatīšanai MK.
Savukārt no valsts sekretāru sanāksmes protokola izriet, ka sprieduma izpildei EM kopā ar VARAM un Klimata un enerģētikas ministriju (KEM) jāizstrādā un jāiesniedz Valsts kancelejai, Tieslietu ministrijai (TM) un Saeimas Juridiskajam birojam laika grafiks tiesību akta projekta izstrādei un tā virzībai.
EM iebilst pret šādu kompetenču sadali un piedāvā divus iespējamos risinājumus atbildīgo institūciju noteikšanai.
Ja tiktu veikti grozījumi MK noteikumos, Piesārņojuma likumā un, nepieciešamības gadījumā, Administratīvo sodu likumā, EM ieskatā par atbildīgo ministriju būtu nosakāma KEM, savukārt VARAM, EM un Veselības ministrijai (VM) būtu piešķirams līdzatbildīgās ministrijas statuss.