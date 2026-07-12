Ukrainā mainīsies ministru kabineta sastāvs, un arī premjerministrei Jūlijai Sviridenko būs jauns amats, svētdien ierakstā platformā "Telegram" paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Viņš tieši neprecizēja, kādas būs izmaiņas, taču no viņa rakstītā izriet, ka Sviridenko atstās premjerministres amatu un turpmāk koordinēs Ukrainas attiecības ar vienu no galvenajiem ārvalstu partneriem.
Zelenskis nav atklājis, kas varētu Sviridenko nomainīt valdības vadītāja amatā.
Ukrainas prezidents uzsvēris nepieciešamību mainīt politisko stratēģiju un veikt personāla izmaiņas.
Kā raksta Zelenskis, par katru prioritāro ārpolitikas virzienu atbildēs konkrēta amatpersona ar ievērojamu pieredzi. Starp galvenajiem virzieniem Zelenskis minējis attiecības ar ASV, kā arī ar Eiropas Savienību, kaimiņvalstīm, pirmām kārtām ar Poliju un Ungāriju, Tuvajiem Austrumiem un Persijas līča valstīm, kā arī Ķīnu.
Zelenskis arī vēsta, ka gaidāmas izmaiņas tiesībaizsardzības iestāžu vadībā.
"Es pateicos Jūlijai par precīzu, stabilu un efektīvu darbu premjerministres amatā, par gadiem ilgu rezultatīvu darbu Ukrainas komandā, un esmu piedāvājis viņai vadīt jaunu nozīmīgu virzienu attiecībās ar būtiski svarīgu partneri," raksta Ukrainas prezidents.
Sviridenko, kas par valdības vadītāju kļuva pagājušā gada jūlijā, bet pirms tam bija vicepremjere, svētdien pēc tikšanās ar Zelenski ierakstā platformā "Telegram" uzsvērusi, ka "šodien ir ārkārtīgi svarīgi apvienot visus spēkus un resursus, lai stiprinātu Ukrainu".
"Esmu pateicīga prezidentam par uzticību un augsto novērtējumu, ko viņš izteicis par mūsu komandas darbu. Es lepojos ar to, ka man bija gods vadīt valdību visgrūtākajā periodā Ukrainas jaunākajā vēsturē," raksta Sviridenko.
"Esmu gatava arī turpmāk kalpot Ukrainas valstij un pildīt uzdevumus, kuru mērķis ir stiprināt Ukrainas pozīcijas, aizstāvēt nacionālās intereses un tuvināt taisnīgu mieru," piebildusi Sviridenko.
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