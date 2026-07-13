Sarunā ar portālu 1188.lv aktieris Kārlis Arnolds Avots, kurš nesen atgriezies no prestižā Kannu kinofestivāla, atzina, ka pēc spilgtajiem iespaidiem bijis vajadzīgs laiks, lai atgrieztos ikdienā, taču jau ir gatavs jauniem izaicinājumiem.
Pēc spožās režisora Viestura Kairiša filmas "Uļa" pirmizrādes 79. Kannu kinofestivālā, kur tā tika pavadīta ar vairāk nekā septiņas minūtes ilgām skatītāju ovācijām, aktieris Kārlis Arnolds Avots atgriezies Latvijā.
"Pēc visa tā krāšņuma bija neliels pagrimums, bet tagad esmu atguvies un gatavs jauniem izaicinājumiem," stāsta Avots. Viņš atzīst, ka arī “Ghetto Games” pasākums rada patīkamu satraukumu.
Portāls 1188.lv Kārli Arnoldu Avotu sastop Grīziņkalnā, kur norisinās “Ghetto Games” pasākums – vietā, kas aktierim saistās ar nozīmīgām atmiņām no basketbola pirmsākumiem.
Lai gan pēdējā laikā viņa vārds izskanējis saistībā ar kino un dalību Kannu kinofestivālā, Avotam joprojām ir basketbols ir sirdij tuvs. Atgriežoties Grīziņkalnā, viņš izjūt spēcīgu nostalģiju. "Šī vieta un šis asfalts man rada lielu nostalģiju. Tieši šeit aizvadīju savas pirmās sacensības," atceras aktieris.
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