Svētdien saistībā ar vēja radītiem postījumiem saņemti 60 izsaukumi, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Visi minētie izsaukumi bija saistīti ar nepieciešamību sazāģēt nolūzušus vai aizlūzušus kokus, kas radīja apdraudējumu.
Visvairāk izsaukumu saņemti Latgales reģionā, no tiem 28 uz Rēzeknes pilsētu un novadu. Uz Augšdaugavas novadu saņemti deviņi izsaukumi, četri izsaukumi saņemti uz Krāslavas novadu, trīs — uz Ludzas novadu, bet pa diviem — uz Daugavpili un Līvānu novadu.
Viens izsaukums saņemts Preiļu novadā. Vēl deviņi izsaukumi saņemti Zemgales reģionā, bet divi izsaukumi saņemti Rīgas reģionā.
"Sadales tīkls" novērsis 80 negaisa radītus bojājumus
No 12. jūlija pēcpusdienas līdz 13. jūlija plkst. 6 AS "Sadales tīkls" novērsis 80 pērkona negaisa radītus elektrotīkla bojājumus, informē uzņēmumā.
Pirmdienas rītā elektroapgāde vēl traucēta ap 480 klientu, un darbs pie bojājumu novēršanas turpinās.
Svētdienas pēcpusdienā vienlaikus atslēgto klientu skaits Latvijas austrumu daļā sasniedza aptuveni 9300. Bojājumus elektrotīklā radīja gaisvadu līnijās iegāzti koki un zari, kā arī zibens un stiprā vēja ietekmē bojāti balsti un citi elektrotīkla elementi. Lielākie postījumi fiksēti Rēzeknes novadā.
Pie bojājumu novēršanas visās postošā pērkona negaisa skartajās teritorijās strādājušas vairāk nekā 60 brigādes.
Ja pilsētās vai dabā tiek pamanīti elektrotīkla defekti, piemēram, sašķiebies elektrības stabs, iedzīvotāji aicināti par to ziņot "Sadales tīklam" mājaslapā sadaļā "Pieteikt bojājumu". Konkrētais rīks ir pieejams viedtālrunī, tas ļauj pievienot fotogrāfiju un precizēt defekta atrašanās vietu, atzīmē "Sadales tīkls".
Uzņēmumā norāda, ka vētras un pērkona negaisi visvairāk apdraud gaisvadu elektrolīnijas kailvadu izpildījumā. Šādas elektrolīnijas veido apmēram 31% no visa sadales elektrotīkla. "Sadales tīkls" veic regulāras investīcijas elektrolīniju pārbūvē kabeļu izpildījumā, tādējādi veidojot pret laikapstākļu ietekmi arvien noturīgāku elektrotīklu. Pašlaik izolēta elektrotīkla (pazemes vai gaisa kabeļlīnijas) īpatsvars sasniedz 69%. Papildus ik gadu vidēji 4000 kilometru garumā no potenciāli bīstamiem kokiem un krūmiem tiek attīrītas gaisvadu elektrolīniju trases.
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