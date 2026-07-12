ASV bruņotie spēki svētdien deva triecienus vairāk nekā 140 militārajiem mērķiem Irānā, reaģējot uz Irānas uzbrukumu civilajam kuģim Hormuza šaurumā, savukārt Teherāna atbildēja ar triecieniem Persijas līča valstīm un paziņoja par Hormuza šauruma slēgšanu.
ASV bruņoto spēku Centrālā pavēlniecība (CENTCOM) norādīja, ka triecieni veikti, jo Irāna apšaudījusi konteinerkuģi "GFS Galaxy", kam ir Kipras karogs.
Irānas Revolucionārās gvardes paziņojumā teikts, ka tā raidījusi brīdinājuma šāvienus uz kuģi un to apturējusi, jo kuģis pārvietojies pa Irānas neapstiprinātu maršrutu. Vairāki kuģi "neievēroja mūsu brīdinājumus un norādījumus koriģēt kursu un turpināt ceļu pa apstiprināto maršrutu". Vienam no tiem "trāpīja brīdinājuma šāviens un tas tika apturēts".
Revolucionārā gvarde norādīja, ka šaurums paliks slēgts "līdz turpmākam paziņojumam".
Saskaņā ar CENTCOM sniegto informāciju uz kuģa izcēlās ugunsgrēks, un tas nespēja turpināt ceļu, jo nodarīti būtiski bojājumi tā mašīntelpai. Viens apkalpes loceklis pazudis bez vēsts. Apkalpe kuģi atstājusi un atrodas glābšanas laivā, pavēstīja Lielbritānijas jūras tirdzniecības kuģošanas centrs.
ASV bruņotie spēki paziņoja, ka naktī uzbrukuši aptuveni 140 Irānas militārajiem mērķiem, uzbrukumā izmantojot lidmašīnas, bezpilota lidaparātus un kuģus.
CENTCOM norādīja, ka mērķu vidū bijušas Irānas raķešu un bezpilota lidaparātu pozīcijas, jūras spēku objekti, munīcijas noliktavas, sakaru tīkli un piekrastes novērošanas punkti.
Ņemot vērā šo operāciju, kopējais mērķu skaits, kam trāpīts trīs uzbrukumu viļņos šonedēļ, pārsniedz 300, teikts CENTCOM paziņojumā.
Operāciju mērķis bija vājināt Irānas spējas uzbrukt komerciālajiem kuģiem Hormuza šaurumā, norādīja CENTCOM.
Katarā svētdien bija dzirdamas eksplozijas, un tās bruņotie spēki pavēstīja, ka pretgaisa aizsardzība notriekusi Irānas raķetes.
Arī Kuveitas bruņotie spēki paziņoja, ka notriekuši raķetes.
Apvienotajos Arābu Emirātos izplatīts brīdinājums par iespējamu raķešu un dronu uzbrukumu.
Irāna paziņojusi, ka devusi raķešu triecienu aviobāzei Jordānijā, kuru izmanto ASV. Savukārt Jordānijas armija norādīja, ka valsts teritorijā vairākās vietās nokritušas trīs Irānas raķetes, radot nelielus materiālos zaudējumus, taču cilvēki nav cietuši.
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Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
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