Tiesa Lielbritānijā noraidījusi prinča Harija un vēl sešu personu prasību pret laikrakstu "Daily Mail" un "Mail on Sunday" izdevēju "Associated Newspapers", secinot, ka nav pierādīts, ka izdevniecība informāciju publikācijām būtu ieguvusi nelikumīgā ceļā, vēsta ārvalstu mediji.
Prasību pret izdevniecību bija iesnieguši Saseksas hercogs princis Harijs, dziedātājs Eltons Džons un viņa dzīvesbiedrs Deivids Fērnišs, aktrises Elizabete Hērlija un Seidija Frosta, politiķis Saimons Hjūzs, kā arī baronese Dorīna Lorensa. Viņi apgalvoja, ka laikrakstu izdevējs vairāku gadu garumā izmantojis nelikumīgas informācijas iegūšanas metodes, tostarp privātdetektīvus, telefonsarunu noklausīšanos un citas privātumu pārkāpjošas darbības. Izdevniecība visas apsūdzības noraidīja.
Tiesnesis Metjū Niklins sprieduma kopsavilkumā norādīja, ka prasītāju izvirzītās apsūdzības ir ļoti nopietnas, taču ar aizdomām vien nepietiek. Viņš uzsvēra, ka prasītājiem bija jāpierāda, ka publikācijās izmantotā informācija patiešām iegūta nelikumīgi. Tiesa secināja, ka katrā no apstrīdētajiem gadījumiem pastāv ticams un likumīgs skaidrojums tam, kā žurnālisti varēja iegūt attiecīgo informāciju.
436 lappušu spriedumā tiesa noraidīja arī apgalvojumus, ka bijušie un esošie "Associated Newspapers" vadītāji iepriekš būtu snieguši nepatiesas liecības par izdevniecības darba metodēm.
Pēc sprieduma princis Harijs un baronese Lorensa kopīgā paziņojumā pauda vilšanos, nosaucot tiesas lēmumu par "pilnīgu un acīmredzamu piesegšanu". Viņi norādīja, ka
tiesā vērsušies, lai panāktu taisnīgumu un atbildību, taču, viņuprāt, to nav saņēmuši.
Savukārt "Associated Newspapers" spriedumu raksturoja kā pārliecinošu uzvaru laikrakstam "Daily Mail" un tā žurnālistiem.
Tiesvedība ilga vairākus mēnešus, un tās laikā liecības sniedza gan prasītāji, gan desmitiem pašreizējo un bijušo izdevniecības darbinieku. Tiek lēsts, ka procesa kopējās izmaksas sasniedza teju 60 miljonus eiro. Mēneša beigās paredzēta vēl viena tiesas sēde, kurā paredzēts lemt par atlikušajiem procesuālajiem jautājumiem, tostarp tiesāšanās izdevumiem.
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