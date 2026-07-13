Šogad Latvijā kopumā gaidāma laba medus raža, pastāstīja Latvijas Biškopības biedrības (LBB) valdes priekšsēdētājs Valters Brusbārdis.
Viņš norādīja, ka biškopjiem sezona vēl nav noslēgusies un visu jūliju notiks medus ražošana, kā arī augustā, kad ziedēs virši.
Brusbārdis atzīmēja, ka šogad kopumā laikapstākļi ir labvēlīgi, piebilstot, ka ūdens patlaban augiem pietiek un nesen piedzīvotais lietus nodrošināja augsni ar mitrumu, kā arī siltums ir pietiekams, tādēļ kopumā situācija ir pozitīva. Tāpat viņš skaidroja, ka pārmērīgi ilgs sausums biškopjiem arī nav vēlams, jo tad augiem trūkst ūdens, un bitēm pietiekamā daudzumā var būt nepieejams ziedu nektārs.
Salīdzinot ar pagājušo gadu, Brusbārdis atzina, ka šogad laikapstākļi ir labvēlīgāki. Viņš skaidroja, ka biškopju biedrībā pagājušo gadu uzskata par sliktu, it īpaši pagājušā gada laikapstākļi visnegatīvāk ietekmēja saimniecības Latvijas austrumos, kur bija pārmērīgs mitrums un plūdi.
Viņš pieminēja, ka biškopjiem ir pieejamas attālināta monitoringa sistēmas, kas ļauj noteikt, vai bišu stropos ir medus ienesums. Ņemot vērā aktuālos monitoringa datus, Brusbārdis teica, ka
šogad ir labs medus ienesums.
Runājot par tendencēm tirgū, Brusbārdis sacīja, ka šogad lielu ietekmi radīs situācija ar medus ražu citās Eiropas valstīs. Biškopji raugās ar interesi, kāds būs šis gads citur Eiropā, jo Latvijas biškopji lielu daļu produkcijas eksportē.
Viņš atzina, ka Latvijas biškopjus tiešā veidā ietekmē Eiropas Savienības (ES) iekšējais tirgus un cenas, kādas ir noteiktas vairumtirdzniecībā. Latvijas biškopji medu pamatā eksportē uz Poliju un Vāciju, kā arī mazāku daudzumu uz citām valstīm. "Ja Polijas un Vācijas vairumtirdzniecības un fasēšanas uzņēmumos nokritīsies cena, tad arī pie mums nokritīsies," skaidroja Brusbārdis.
Brusbārdis sacīja, ka Latvijā liela daļa profesionālo biškopju saražo medu lielākā apmērā, nekā tas nepieciešams vietējam tirgum, tādēļ viņi ir spiesti medu eksportēt. Baltijas valstis kopumā apjoma ziņā ir mazi ražotāji, un Eiropā ir valstis, kas medu saražo lielākā apmērā.
Patlaban medus cena būtiski nav mainījusies,
sacīja Brusbārdis, skaidrojot, ka pēc pagājušā gada sliktās medus sezonas cena stabilizējās un atgriezās normas robežās, kāda tā bija pirms krīzes. Tāpat pagājušajā gadā sliktu medus ražu dēļ bija novērota netipiska tirgus parādība, kad biškopji sāka no citiem biškopjiem pirkt medu, lai nodrošinātu to klientiem. "Pērn Austrumlatvijā trūka medus. Biškopji, lai nodrošinātu savus klientus ar produktu, iepirka to no citiem biškopjiem," sacīja LBB valdes priekšsēdētājs.
Viņš atzina, ka patlaban ir grūti prognozēt medus cenu, jo sezona vēl nav beigusies un notiek medus sviešana jeb medus iegūšana no bišu šūnām. Brusbārdis pieminēja, ka cena mēdz būtiski svārstīties un iepriekš Latvijā bija brīdis, kad ražotāji pārdevuši medu arī par vienu eiro kilogramā, kad normāla cena vairumtirdzniecībā ir virs trīs eiro par kilogramu.
Tāpat viņš sacīja, ka iepriekšējie gadi bija smagnēji, kā arī pagājušajā gadā vietējās izcelsmes medus trūka Latvijā un ES kopumā, kādēļ cena vietējam produktam pieauga.
Brusbārdis atzīmēja, ka biškopību Latvijā potenciāli apdraud jauni eksotiski kaitēkļi, kas patlaban Latvijā nav klātesoši, tai skaitā "Tropilaelaps" ērce, kas potenciāli varētu būt parādījusies Baltkrievijā. Ņemot vērā, ka Latvijas un Baltkrievijas institūcijām nav nekādas sasaistes, oficiāla apstiprinājuma tam vēl nav. Kaitēklis nāk no Āzijas un pamazām virzās uz rietumiem, un līdz šim bija zināms, ka kaitēklis ir klātesošs Ukrainā.
LBB dibināta 1994. gadā un pārstāv vairāk nekā 3000 lauksaimnieku. Biedrības mērķis ir aizstāvēt biedru intereses, veicināt biškopības nozares attīstību un nodrošināt tās stabilu izaugsmi Latvijā.
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