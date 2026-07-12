Kuģu satiksme pa Hormuza šaurumu joprojām notiek, svētdien paziņoja ASV bruņoto spēku Centrālā pavēlniecība (CENTCOM), noraidot Irānas apgalvojumu, ka šaurums satiksmei ir slēgts.
"Hormuza šaurums ir atvērts visiem kuģiem, kas vēlas likumīgi šķērsot šo starptautisko ūdensceļu. ASV bruņotie spēki ir izvietoti un gatavi nodrošināt, lai navigācijas brīvība tiek saglabāta, neraugoties uz nepamatoto Irānas agresiju, (..) draudiem un patvaļīgajiem paziņojumiem," platformā "X" norādīja CENTCOM.
"Irāna nekontrolē šaurumu. Satiksme notiek," uzsvēra CENTCOM.
Jau vēstīts, ka ASV bruņotie spēki svētdien deva triecienus vairāk nekā 140 militārajiem mērķiem Irānā, reaģējot uz Irānas uzbrukumu civilajam kuģim Hormuza šaurumā, savukārt Teherāna atbildēja ar triecieniem Persijas līča valstīm un paziņoja par Hormuza šauruma slēgšanu.
Hormuza šaurums ir stratēģiski svarīgs Persijas līča valstīm, lai tās varētu eksportēt naftu.
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Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
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