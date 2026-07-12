71 gada vecumā miris ASV republikāņu senators Lindsijs Greiems, kas bija pazīstams kā Ukrainas atbalstītājs un prezidenta Donalda Trampa sabiedrotais.
Senatora biroja svētdien izplatītajā paziņojumā sacīts, ka Greiems miris sestdienas vakarā pēkšņas saslimšanas dēļ.
Paziņojumā nav teikts, kur senators miris. Vēl piektdien Greiems bija Kijivā, kur tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un pavēstīja, ka ar Balto namu ir izdevies saskaņot likumprojektu par Krievijai noteikto sankciju pastiprināšanu.
Greiems bija viens no ievērojamākajiem Senāta locekļiem. Jau pirms Krimas aneksijas un kara sākuma Ukrainā viņš iestājās par stingru kursu pret Vladimira Putina vadīto Krieviju. Viņš aktīvi atbalstīja Ukrainu, vairākkārt apmeklēja Kijivu un bija likumprojektu par atbalstu Ukrainai un sankcijām Krievijai līdzautors.
Sākotnēji būdams Trampa kritiķis, vēlāk viņš kļuva par vienu no ASV prezidenta viskonsekventākajiem sabiedrotajiem Senātā. Greiems atbalstīja arī uzbrukumu Irānai un bija pazīstams kā Izraēlas atbalstītājs.
Greiems, kas pārstāvēja Dienvidkarolīnas štatu, bija Senāta deputāts kopš 2003. gada, bet pirms tam kopš 1995. gada viņš bija Kongresa apakšnama Pārstāvju palātas deputāts.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu