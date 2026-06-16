Televīzijas personība un dzejniece Magone Liedeskalna nopietni prāto par kardināliem pagriezieniem savā ikdienas ritmā, apsverot domu pamest līdzšinējo dzīvesvietu un pārcelties uz Kurzemi. Šādas pārdomas pastiprinājusi nesenā ciemošanās Liepājas apkārtnē pie aktiera Edgara Pujāta šova “Slavenības. Bez filtra” ietvaros. Tikšanās izvērtusies tik emocionāla, ka likusi Magonei izjust vīrieša pleca un patiesas ģimenes ligzdiņas trūkumu pašas un bērnu ikdienā. Romantiskas vīzijas par mierpilnu rītdienu vēju pilsētā viņu ir pilnībā pārņēmušas.
Uzreiz pēc viesošanās pie Pujāta, TV šova zvaigzne devās uz Priekuli, lai draudzenei Evitai uz karstām pēdām izstāstītu visus iespaidus par tikšanos ar šarmanto mākslinieku. Sarunā Magone neslēpa neviltotu sajūsmu par tur piedzīvoto māju sajūtu. Ar sev raksturīgo ironijas devu viņa aprakstīja savu saviļņojumu: "Vīrietis izskatīgs stāv, klēpī meitiņa. Saproti? Nevaru, vienkārši nevaru! Ne īsti asaras, ne smaids – tā čupā visas emocijas kopā. Cik tas bija burvīgs brīdis! Tā kā man nav tētis bijis, kas mani klēpī tā tur, un bērniem arī tēti vismaz tagad nav līdzās un tādu siltumu es neesmu redzējusi. Vsjo! Mana sirds uz pusēm, pa gabaliem, bulta iekšā – viss, cauri ir!"
Stāstot tālāk, Magone uzteica Edgara spēcīgo harismu – lai gan abiem ir desmit gadu vecuma starpība, aktieris esot ārkārtīgi enerģisks un darbīgs. Šis laiks Kurzemē dzejniecei palicis atmiņā kā fantastisks mirklis, ko viņa rezumē ar vārdiem: "Cik tas bija burvīgs laiks! Saproti, tāda ģimenes lauku idille! Turpat Liepāja, turpat jūra un viss sasniedzams! Oj, diena bija laba!"
Sarunā ar Evitu šova dalībniece jau gleznoja krāšņas nākotnes ainas: "Es saprotu, ka, ja es skatuves dzīvi saistu ar jaunu aktieri, kurš vairs nav tik jauns un es arī, tad mēs varētu noteikti dzīvot Liepājā. Viņš turpat blakus un vasaras pavadīt dāčā – pacept šašliku, ravēt dārzu, audzēt viņam tomātus, ieskābēt, marinēt gurķus – beznosacījuma mīlestībā. Jā, nav jau uzreiz jāaprecās!"
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