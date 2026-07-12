Pēc dalības 360TV un Tet sociālajā projektā "Caur ērkšķiem uz… " Laura kļuvusi atvērtāka un pozitīvāk raugās uz dzīvi, tomēr viņa atzīst – reizēm joprojām mēdz noslēgties sevī. Lai palīdzētu turpināt iesākto pārmaiņu ceļu, Mārtiņš sarūpējis Laurai atkārtotu tikšanos ar kognitīvi biheiviorālās terapijas speciālisti Vitu Važu.
Tiekoties ar Vitu Važu, Laura atklāj, ka apkārtējie ir pamanījuši viņas pārmaiņas – viņa kļuvusi atvērtāka, tomēr dažkārt atkal noslēdzas sevī. Viņa pati gan norāda, ka šādos brīžos spēj sev palīdzēt – atrod nodarbes, kas uzlabo garastāvokli.
Speciāliste novērtē, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo tikšanos Laurā notikušas būtiskas pārmaiņas. Viņa atgādina, ka pirms vairāk nekā pusgada Laura bijusi nomākta, daudz raudājusi un maz runājusi, bet šobrīd viņai ir vairāk pozitīvu domu, smaida un ir skaidrāks skatījums uz nākotni.
Laura atzīst, ka pamazām sāk atjaunot attiecības ar saviem bērniem un jūtas daudz brīvāk nekā iepriekš.
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