Pirmdien Latvijā saule gaisu sakarsēs līdz +25..+28 grādiem, bet piekrastē maksimālā temperatūra būs +21..+25 grādi, prognozē sinoptiķi.
Mākoņu daudzums pārsvarā būs neliels, dienas gaitā izaugs daži lietus un negaisa mākoņi. Negaisa laikā iespējamas stipras lietusgāzes un vēja brāzmas. Valdošais būs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš.
Rīgā nedēļas pirmā diena gaidāma sausa un saulaina. Pūšot mērenam ziemeļu, ziemeļrietumu vējam, gaiss iesils līdz +24 grādiem, pie jūras saglabāsies pāris grādus zemāka temperatūra.
Austrumos no Latvijas atrodas ciklons, rietumos — anticiklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1013 hektopaskāliem Latgalē līdz 1019 hektopaskāliem Kurzemē.
Dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. Laikā no plkst. 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.
Plkst. 5 gaisa temperatūra valstī bija no +15,2 grādiem Stendē līdz +20,1 grādam Madonā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Debesis lielākoties skaidras, daļā Kurzemes — apmākušās. Nav nokrišņu.
Vietām dūmaka, Kurzemē arī migla. Gaisa kvalitāte laba. Pūš lēns ziemeļu, ziemeļrietumu vējš.
Svētdien Latgali no austrumiem šķērsoja spēcīgs pērkona negaiss, stiprākās vēja brāzmas valsts novērojumu stacijās bija 21 metrs sekundē Rēzeknē.
Rīgā īsi pēc saullēkta skaidras debesis, pūš ziemeļu, ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 2-5 metri sekundē, gaisa temperatūra +19..+20 grādi.
Maksimālā gaisa temperatūra svētdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +20,8 grādiem Ventspilī līdz +27,6 grādiem Bauskā.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 12. jūlijā bija +41..+42 grādi Francijā un Itālijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz pirmdienu nulle grādu Zviedrijas ziemeļos.
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