Vimbldonas tenisa čempionāts ir vecākais un tradīcijām bagātākais "Grand Slam" turnīrs, kurš nākamgad atzīmēs savu 150. jubileju. Vimbldona ir ne tikai augstākās raudzes teniss uz zālāja seguma, bet arī zemenes ar putukrējumu, izsmalcināti kokteiļi, koši balti tērpi laukumā un tribīnēs, karaliskā ģimene savā ložā un britu aristokrātijā balstītas tradīcijas. Tajā pašā laikā Vimbldonas čempionātā nav trūcis arī dažādu skandālu un kuriozu.

Mežģīnes un dumpinieks Agasi

Viena no Vimbldonas firmas zīmēm ir baltais apģērbs, kurš kortā obligāti jāvalkā visiem dalībniekiem. Ar to bijuši dažādi sarežģījumi un negācijas. Skandāls izvērtās 1949. gadā, kad amerikāniete Džusija Morana uz spēli ieradās ar mežģīnēm rotātu apakšveļu zem baltajiem svārciņiem. Amerikāniete par šādu uzdrīkstēšanos saņēma pamatīgu kritiku par nepieklājīgu uzvedību, un publika tolaik pamatoti sašuta par modes robežu pārkāpšanu. Ne mazāk novatoriska bija Moranas tautiete Anna Vaita, kura 1985. gadā spēlēja baltā, taču apspīlētā kombenzonā, piesaistot lielu fotogrāfu uzmanību. Formāli noteikumi nebija pārkāpti, bet tenisistes izskats raisīja pamatīgu diskusiju, kurā konservatīvie prāti uzvarēja, liekot tenisistei nākamajā spēlē izvēlēties turnīra klasiskos apģērba motīvus.

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